Türk Kızılay yurt içinde ve 22 ülkede kurban kesimlerine başladı

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtadaki 22 ülkede vekalet aldığı kurbanların kesim işlemlerine başladı.

Türk Kızılay'ın 2006 yılından bu yana başarıyla uyguladığı vekaletle kurban kesim kampanyası, bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra büyükelçiler ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler Kızılay'a kurban vekaletlerini emanet etti. Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 22 ülkede bayram namazının ardından kesim işlemlerini başlatan Türk Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Yurt içi dağıtımlarda öncelik deprem bölgesinde

Kızılay, ' Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyayla yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Yurt içinde Diyarbakır, Van ve Konya'daki modern kombinalarda hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanlar, konservelemeye hazır hale getiriliyor. Kızılay, kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümünü bu yıl da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak. Konservelerin bir bölümü ise Kızılay'ın ülke genelindeki 46 aşevinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Gazze için yurt içinde kesilen kurbanlar konserve yapılıyor

Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ömürlü konserve modelini uyguluyor. Gazze için verilen kurban vekaletleri yurt içindeki kombinalarda kesildikten sonra hazırlanan uzun ömürlü konserveler, yardım geçişine izin verildiği anda hızla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanlığın kesimi de Konya'daki kombinada yapılacak.

Yurt dışında 22 ülkede anında dağıtılıyor

Kızılay ekipleri, yurt dışında Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Sudan, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Etiyopya, Burkina Faso, Kamerun; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen kesimlerden elde edilen kurban paylarını ise soğuk zincir korunarak ve taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Kesimler din görevlileri, veteriner ve noter eşliğinde yapılıyor

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi veriliyor. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşlik ediyor. - ANKARA