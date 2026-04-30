Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: 'Bizim milletimiz son 2 senedir kendi ülkesine yaptığı bağıştan daha fazlasını Gazze'ye yapıyor'

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmak için bu yıl da vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla dayanışmayı büyüten Kızılay, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 33 ülkede milyonlarca insana ulaşmayı hedefliyor. Kampanya, Türk Kızılay'ının Kısıklı'daki ofisinde yapılan basın toplantısında tanıtıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 yılında Türkiye dahil 25 ülkede kurban kesim ve dağıtım operasyonlarını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "168 bin 584 vekalet sahibi adına kurban kesimi yapıldı. Bunların 21 bin 504 hissesi Gazze için, 137 bin 350 tanesi yurt dışı, 9 bin 730 tanesi ise yurt içi olarak gerçekleştirilmiş oldu ve tüm bu operasyonlarla geçen sene 2025 yılında kurban döneminde 4 milyon 529 bin 644 kişinin sofrasına kurban bereketini çeşitli şekillerde ulaştırmış olduk. 81 ilde 81 aşevi projemiz de zaten bu vurgunun ve bu hedefin de bir ifadesi. Aşevlerinden sıcak yemek yardımı yoluyla 44 bin kişiye ulaştırdık 2025 yılı boyunca. Konservelere çevirerek bu konserveler yoluyla 122 bin kişiye ulaşıldı. Yurt dışında 3.5 milyona yakın kişiye aslında kurban operasyonlarında ulaştık. ve Gazze'de de 929 bin 600 kişiye bu konservelerin her birini çok zor şartlarda da olsa Gazze'nin içine girdirebilmek vasıtasıyla ulaştırabilmiş olduk. 2025 senesinde hangi ülkelerde kurban hissesi kestiğimizi ifade ediyor. Bunların içinde her zaman söylediğimiz gibi gönül coğrafyamız olan delegasyonlarımızın olduğu yerler var. Bunların içinde Afrika'da başta olmak üzere çok ihtiyaç sahibi ülkeler var. Bunların içinde hepimizin gönlünü hala bir tarafını o tarafta bırakan Gazze var. Toplam 168 bin 584 hisseyi Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Konserve haline döndürülen etlerin en az 24 ay hatta 3 sene dayanıklı bir şekilde oda sıcaklığında saklanabilmesine dikkat çeken Meriç şunları söyledi:

"Yıl boyunca çeşitli vesilelerle hem yurt içinde hem de Gazze'de kurban konservesi olarak dağıtabilmemize imkan sağlamış oluyor. Bu sene biraz ülke sayısını arttırdık. Bu gelen istekler yapılan analizler sonucu gerçekleştiriliyor. Operasyon kapasitesini arttırmayı gerektiriyor. Bu hazırlığımız şu anda 31 ülke şeklinde yapılmış durumda. Geçen sene 25'ti bir 6 ülke eklenmiş oldu. Filistin Gazze'de ise sadece dağıtım planladık. Biliyorsunuz son 2 senedir bunu gerçekleştiriyoruz. Üçüncü sene yine aynı şekilde yapacağız. Biz Gazze'yi kendimizden ayırmıyoruz bunu hep söyledik. Aslında rakamlara baktığımız zaman 2025 yılı rakamlarına biz Gazze'nin konservelerini Türkiye'de kesiyoruz. Bunun sebebi ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı belli olmayan bir kapı. İçeriye girdiğiniz zaman buzdolabı imkanının olmadığı bir ortam. Saklama şartlarının sıkıntılı olabileceği bir ortam ve sonuçta bu etlerde herhangi bir enfeksiyon sıkıntısı olduğu zaman siz fayda sağlamaya çalışırken onların saklama şartlarını sağlayamaması nedeniyle bile olsa vicdan azabına dönebilir. Bizim milletimizde son 2 senedir aslında yurt içinde kendi ülkesine yaptığı bağıştan daha fazlasını Gazze'ye yapıyor. Elbette ki daha kontrollü, daha zor, daha kritik, biraz daha maliyetli bir operasyon. Ama biz Gazze'deki bu konserveleri son 2 yılın içinde Gazze'de yaşayan her iki kişiye bir konserve düşecek şekilde ulaştırmayı başarmış durumdayız. Bu bizler için son derece önemli. Burada 31 ülkede dediğimiz gibi bazılarını yurt dışında keseceğiz. Gazze'yi yurt içinde kesip Gazze'de dağıtacağız. Yurt dışında yapılan operasyonlarda kesimi yapıp kurban bayramı boyunca taze et olarak dağıtmayı tercih ediyoruz."

Kurbanda Kızılay modelinin vekaletini, emanetini Kızılay'a verecekler için şeffaf bir şekilde paylaşılmasının son derece önemli olduğunu aktaran Meriç, "Kesim sonrasında da yine SMS ve e-posta şeklinde vekalet sahibine kurban kesiminiz gerçekleşmiştir mesajını göndermiş oluyoruz. Yurt dışında 31 ülkeden bahsetmiştik, bu sene biraz daha arttırdık demiştik. Burada 4 bölge Ortadoğu, Balkanlar, Asya ve Afrika. Afrika biraz daha her seferinde çoğunlukta oluyor. Çünkü Afrika bölgesi gerçekten orada bizim gelip kurbanı satın alıp kesmemizi bekleyen üreticiler dahi aslında orada bir bundan kazanım sağlıyorlar. Kurbanlara bakıyorlar, bir sene boyunca biz geliyoruz, o kurbanları satın alıyoruz, et olarak dağıtıyoruz. Çokça ihtiyacı olan ve ne zaman gelecekler diye beklenen coğrafyalar bunlar. Bunun dışında yine Ortadoğu'dan Asya'ya, Balkanlara kadar bu sene 4 bölgede 31 ülkede yurt dışında kesimi sağlamış olacağız. Kesim sonrasında da yine SMS ve e-posta şeklinde vekalet sahibine kurban kesiminiz gerçekleşmiştir mesajını göndermiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Vekalet vermek için yöntem ve kaynakları da anlatan Meriç, "kızılay.org.tr bizim ana internet sitemiz. Oradan aslında her türlü hem faaliyetimize ulaşmak hem de bağış konusunda yönlendirmeleri almak mümkün. Keza mobil bağış uygulamamızı telefonumuza indirdiğimiz zaman orada da, ki biz bağışlarımızın sadece kurbanda değil, normal zamanda da bağışlarımızı farklı kategorilere bölüyoruz. ve birçoğu da bize şartlı bağış şeklinde geliyor. Filistin'e göndereceğimiz kurbanda, Filistin'e göndereceğimiz bağışta aslında bağışçılarımızın tercih doğrultusunda belirleniyor. Yine tüm bankalardan bu bağışı yapmak, kurban bağışını yapmak mümkün. İnternet ve mobil bankacılığı bu anlamda kullanmak mümkün. 168 bağış hattımızı telefonla aramak mümkün. Yine yüz yüze yapalım, bir de çay kahve içelim, hasbihal edelim dersek şube ve temsilciliklerimiz Türkiye'nin dört bir yenin yanında beş yüze ulaşan noktada bağışlarımızı bekliyor olacak. ve tabii ki aslında bütün bu toplantılarda her sene en önemli slaytımız bu oluyor, fiyat açıklama konusu. Bu sene kurban bedelimiz yurt içi Filistin-Gazze ortak 17 bin 250 lira. Yurt dışında ise 6 bin 350 lira olarak belirlenmiş oldu. Bunu yine geçen sene olduğu gibi iki ila dört taksite de bölebiliyor durumda olacak bağışçılarımız. Burada Filistin-Gazze'de Filistin'e gönderme, konserveleme gibi ek masrafları da kendimiz Kızılay'ın bütçesinden yapacak şekilde Filistin'e en doğru kaynağı ulaştırabilmenin çabası içindeyiz. Ben bu şekilde bu seneki kurban kampanyamızı başlatmış oluyoruz. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye demek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı