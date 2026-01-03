Haberler

Erzurum Kızılay kadın kollarından Gazze, Filistin ve Sudan için hayır çarşısı

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları, Gazze, Filistin ve Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır çarşısı etkinliği düzenledi. Etkinlikte satışa sunulan el emeği ürünler ve ev yapımı yiyeceklerle elde edilecek gelir, insani krizden etkilenenlere ulaştırılacak. Başkan Esra Kaptanoğlu, Erzurum halkının gösterdiği duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze, Filistin ve Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır çarşısı etkinliği düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hayır çarşısında; el emeği ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli bağış ürünleri satışa sunulurken, elde edilecek gelirin Gazze, Filistin ve Sudan'da yaşanan insani krizden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaptanoğlu, mazlum coğrafyalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze, Filistin ve Sudan'da yaşanan insani dram hepimizin yüreğini yakıyor. Bu hayır çarşısı, oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla düzenledik. Erzurum halkının gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizlere güç verdi. Kadın kolları olarak yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gün boyu süren hayır çarşısında Kızılay gönüllüleri de ziyaretçilere bilgilendirme yaparken, etkinliğin amacına ulaşması için yoğun çaba sarf etti. Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları'nın, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
