Türk Kızılay'dan Eğitime Destek Kampanyası
Güncelleme:
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, 'İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol' kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırmak üzere hazırladı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından başlatılan "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla satın alınan kırtasiye malzemeleri ilçe şube ekiplerine teslim edildi.

Kızılay Manisa Gönüllü Merkezinde, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yönetim kurulu üyeleri, Kızılay personeli ve gönüllüler, kırtasiye malzemelerini okul çantalarına yerleştirdi. Hazırlanan çantalar, ilçe şube araçlarına yüklenerek 2025-2026 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak başlattığımız 'İyiliği paylaş, eğitime destek ol' kampanyamız devam ediyor. Hayırseverlerimizin desteği ile satın alınan kırtasiye malzemelerimizin bugün itibari ile sevk işlemine başladık. Tüm hayırseverlerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci ise, "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi başkanlığımız geçtiğimiz günlerde, 'İyiliği paylaş, eğitime destek ol' ismiyle kampanya başlatmışlardı. Bugün de toplanan bağışları 17 ilçemize sevk ediyorlar. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm Kızılaycılarımızı ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Manisalı hayırseverlerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kampanya kapsamında kent genelinde bulunan ekonomik ve sosyal durumu tespiti yapılan 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
