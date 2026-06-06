Türk Hava Kuvvetleri 115. Yılını GÖKBEY ve Türk Yıldızları ile Kutladı

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali, coşkulu törenlerle kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in uçuşu ile Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi izleyenlere gökyüzünde unutulmaz bir şölen yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali" coşkulu etkinliklerle başladı. 6-7 Haziran tarihlerinde ziyarete açık olacak festival; gençlerin havacılık kültürünü yakından tanıması, milli savunma bilincinin pekiştirilmesi ve Türk havacılığının gurur verici mirasının yeni nesillere aktarılması amacıyla kapılarını açtı. Görkemli etkinliğe öğrenciler, veliler, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Komutanlar ve öğrencilerden tek yürek marş

Festivalin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin en anlamlı anlarından biri, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla omuz omuza vererek Hava Harp Okulu Marşı'nı okuması oldu.

GÖKBEY ve Türk Yıldızları gökyüzünü süsledi

Marşın ardından tören, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan uçak ve helikopterleri gururla selamladı. Gökyüzündeki şölen ise izleyenlerin nefesini kesti. Festival kapsamında özel paraşüt atlayışları gerçekleştirilirken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY'in gösteri uçuşu büyük alkış aldı. Gerçeği aratmayan nefes kesici bir personel kurtarma tatbikatının icra edildiği etkinlik, Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Türk Yıldızları'nın gökyüzüne imza attığı akrobasi gösterisiyle zirveye ulaştı.

Festival, yarın da düzenlenecek çeşitli havacılık etkinlikleri ve gösterilerle misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı