’Türk Dünyasında Diplomaside Kadın’ paneli gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, 'Türk Dünyasında Diplomaside Kadın' paneli düzenlendi.

TDT 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, 'Türk Dünyasında Diplomaside Kadın' paneli Ankara'da gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen panele, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde Türkiye'yi Tuğba Işık Ercan, Kazakistan'ı Sholpan Karinova, Kırgızistan'ı Prof. Dr. Gulnara Botokanova, Özbekistan'ı Halilova Hurshida Abduvaliyevna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkmenistan'ı ise TÜRKSOY Türkmenistan Ülke Temsilcisi Laçin Övezgeldiyeva temsil etti.

"Türk Devlet geleneğinde egemenlik, ataerkil bir yapıdan ziyade ortak bir emanettir"

Açılış konuşması gerçekleştiren Tuğba Işık Ercan, "Bizler kadınların sahip oldukları birikimi ve potansiyeli hayatın her alanına yansıtabilmelerini, güçlü bir toplum ve güçlü bir gelişim inşa etmenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Türk dünyası açısından meseleye baktığımızda ise, önümüzde çok daha özel bir imkan bulunuyor. Bizleri birbirimize yaklaştıran ortak dilimiz, kültürel değerlerimiz, tarihi hafızamız ve aileden toplumsal hayata uzanan müşterek birikimlerimiz var. Bu birikim ilişkilerimizi güçlendirmek için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bakın yaklaşık 13 yüz yıl önce Orhun Vadisi'nde bir taşa kazınan satırlar Türk devlet aklının en eski yazılı nişanesi olarak kabul edilmektedir. Kazınan satırlardan birinde Kağan'ın yanında bir isim daha geçmektedir. İlbilge Hatun. O yalnızca bir hanedan mensubu olarak değil, devletin gücü ve üzerinde etki sahibi olan bir isim olarak anılmaktadır. Bu vurgu kadim tarihimiz boyunca kadının devlet yönetimi ve karar alma mekanizmalarındaki konumunu da göstermektedir. Umay ana inancındaki kut inancından kut anlayışına Hakan ile Hatun'un birlikte anıldığı törenlere kadar tüm bu olgular Türk Devlet geleneğinde egemenliğin ataerkil bir yapıdan ziyade ortak bir emanet olarak kabul edildiğini göstermektedir" diye konuştu.

Ercan, Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak tarihin barış ve adaletin önemini ortaya koyduğunu belirterek, kadınlar arasında kurulacak güçlü ilişkilerin ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artıracağını, eğitim ve girişimcilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılımı, aile politikaları, gençlerin geleceği ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda geliştirilecek ortak çalışmaların ülkeler arasındaki ilişkileri toplumların günlük yaşamına daha fazla taşıyacağını kaydeden Ercan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk birliğine ilişkin, "Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır" sözlerini hatırlattı.

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ülkelerin ortak hedefler etrafında buluşturulması yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Panelde kadın diplomasisi, kadınların liderlik rolleri, karar alma süreçlerine katılımı ve Türk dünyasının ortak geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Panelde söz alan ülke temsilcileri, kadınların diplomasi ve karar alma mekanizmalarındaki rolünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Türk dünyasında kadınlar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin artırılmasına yönelik konuları dile getirdi. Temsilciler, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda kadınların Türk dünyasının geleceğine daha fazla katkı sunmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı