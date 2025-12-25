Haberler

Romanya'da kazaya karışan Türk gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Romanya'nın Sulina Kanalı'nda başka bir gemiyle çarpışan Türk gemisi Lady Hayat, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtiliyor.

Romanya'nın Sulina Kanalı'nda başka bir gemiyle çatışan Türk bayraklı "Lady Hayat" isimli gemi, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştı.

Romanya'da 19 Aralık'ta Sulina Kanalı'nda meydana gelen deniz kazasında Türk gemisi "Lady Hayat", "K Hak" isimli gemiyle çatışmıştı. Edinilen bilgilere göre, kazanın, K Hak gemisinin Lady Hayat'a su altı hattından bodoslama girmesi sonucu meydana geldiği ve gemide büyük bir delik açarak hasara neden olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Lady Hayat gemisi, bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçirilerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştırıldı. Geminin, seferine tersaneden yeni boyanmış ve bakımlı bir şekilde çıktığı görüldü. K Hak gemisinin durumu hakkında ise henüz resmi bir bilgiye ulaşılamazken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
