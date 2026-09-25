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Turgutlu'da yangın söndürme çalışmalarına destek veren 8 vatandaşa plaket verildi

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Turgutlu'da yangın söndürme çalışmalarına destek veren 8 vatandaşa plaket verildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ağustos'ta çıkan orman yangınının söndürülmesine destek veren 8 vatandaşa teşekkür plaketi verildi. Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, duyarlılık ve fedakarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ağustos'ta çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına özverili destek veren 8 vatandaşa teşekkür plaketi takdim edildi. Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, yangınla mücadelede gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde 19 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yangınla mücadeleye özverili ve cansiperane katkı sağlayan vatandaşlar, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından plaketle ödüllendirildi.

Muhammed Çetin, Ali Yavuz Demirelli, Yunus Emre Demirelli, Cemal Erdik, Fatih Okumuş, Hakan Efe, Ertuğrul Kahrıman ve Ekrem Resul Uyar'a teşekkür plaketleri, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir ve İşletme Müdür Yardımcısı Gökhan Öztürk tarafından takdim edildi.

Plaket törenine Ahmetli Orman İşletme Şefi Ömer Faruk Orhan ile Karlıkdağ Orman İşletme Şefi Hasan Ali Yer de katıldı.

Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, yangınla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekerek, "Yangınla mücadelede gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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