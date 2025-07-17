Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Turgutlu'da düzenlenen kahvaltı programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Turgutlu Temsilcisi Şehit Kızı Büşra Şentürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Akhisar Temsilcisi Ömer Kayhan, Salihli Temsilcisi Gazi Rıdvan Herey ile Turgutlu'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği kahvaltı programında, şehitlerin emanetleri olan aile bireyleri ve gaziler arasında güçlü gönül bağları bir kez daha pekiştirildi.

"Bu ailenin parçası olmak bir şereftir"

Programda konuşan Turgutlu Temsilcisi Şehit Kızı Büşra Şentürk, buluşmaya katılan herkese teşekkür ederek, "Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise konuşmasında önceki temsilci Ahmet İlter'e emeklerinden dolayı teşekkür ederken, görevi devralan Büşra Şentürk'e de başarılar diledi. Kıyışkan, "Şehitlerimizin kutsal emanetlerine ve gazilerimizin onurlu mücadelesine sahip çıkmak, bizlerin boynunun borcudur. Derneğimiz bu milletin çimentosudur" ifadelerini kullandı.

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Katılımcılar, kahvaltı sonrası şehitlerin ruhu için dualar ederek, aziz hatıralarını bir kez daha yad etti.

Tarihi dernekten kamuoyuna mesaj

Kahvaltı sonrası yapılan açıklamada, 1915 yılında temelleri atılan ve 1983'te TBMM tarafından çıkarılan 2847 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin, devlet tarafından tanınan ve kamu yararına çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan dernek; 77 şube, 50 temsilcilik ve yaklaşık 30 bin üyesiyle Türkiye genelinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Manisa Şubesi'nin de aynı ilkeler doğrultusunda çalışmaya devam ettiği ifade edilirken, şehitlik ve gaziliğin onurunu kişisel çıkarlarına alet eden yapılara karşı net bir duruş sergilendi.

"Tarihe ve vicdana notumuzdur"

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: "Şehitliğin vakarını, gaziliğin onurunu kişisel çıkarları için araç haline getirmeye çalışan hiçbir yapı; ne bu aziz milletin vicdanında karşılık bulabilir, ne de tarihin adaletinden kaçabilir. Varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanlara layık bir duruşla, birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz." - MANİSA