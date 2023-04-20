Turgutlu Belediyesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Personelin bayramını kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm personele sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Turgutlu Belediyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Personelin bayramını kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm personele sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu; Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çetin Akın, "Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu'muz için gece gündüz çalışarak hizmet eden kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Turgutlu'muza özveriyle hizmet eden değerli mesai arkadaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.

BAŞKAN AKIN, KOLTUĞUNU ÇOCUK BAŞKAN KARATAŞ'A DEVRETTİ

Başkan Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde koltuğunu Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ahmet Efe Karataş'a emanet etti. Ahmet Efe Karataş, başkanlık koltuğuna oturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte temsili başkana 'Nutuk' hediye ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gençler ve çocukların kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Akın,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en güzel geleneğimiz olan makam koltuğu devrini gerçekleştirdik. Değerli öğrencimiz Ahmet Efe Karataş'ı başkanlığımızda ağırladık. Bütün çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın Cumhuriyet'i ve bu vatanı korumak gibi bir görevi var. İnşallah bu görevi layığıyla yerine getirirler. Bu güzel günün vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.