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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), COP31 kapsamındaki sivil toplum panelinde Gazze'deki ekolojik yıkımı gündeme getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, "Bir halkı vatanından çıkarmak için her zaman sürgün gerekmez. Toprağını yaşanamaz hale getirmek de insanları yurtlarından koparabilir" dedi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) müzakereler son haftaya girerken, savaşların doğaya verdiği zararın da hesabının sorulması gerektiğini söyledi. TÜRGEV, konferansın Mavi Alanı'ndaki Kadın Pavilyonu'nda cumartesi günü düzenlenen sivil toplum panelinde de Gazze'deki insani ve çevresel yıkımın uluslararası iklim gündeminde ele alınması çağrısında bulunmuştu.

Vakıf adına panelde yapılan konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımla birlikte ağır bir ekolojik yıkımın da meydana geldiği belirtildi. Su kaynakları kirletilen ve tarım toprakları kullanılamaz hale gelen bölgede iklim değişikliğinin kuraklığı ve gıda krizini derinleştirdiği ifade edildi. Konuşmada, ekolojik adalet ile barışın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) ağustosta yayımladığı uydu değerlendirmesine göre, Gazze'deki tarım arazilerinin haziran itibarıyla yalnızca yüzde 3'ü hem ulaşılabilir hem de hasarsız durumdaydı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) da Eylül 2025'te yayımladığı raporda, Mayıs 2025 itibarıyla ağaç ürünlerinin yetiştirildiği alanların yaklaşık yüzde 97'sinin zarar gördüğünü, bazı çevresel tahribatların giderilmesinin onlarca yıl sürebileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11 Kasım'daki COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında Gazze'de soykırımla birlikte bir çevre kıyımı yaşandığını söylemişti.

"Savaşların doğaya verdiği zararın da hesabı sorulmalı"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Gazze'deki ekolojik yıkımın Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkını da tehdit ettiğini belirterek, "Bir halkı vatanından çıkarmak için her zaman sürgün gerekmez. Toprağını yaşanamaz hale getirmek de insanları yurtlarından koparabilir. Gazze'de zeytinlikler tahrip edilirken, su kaynakları kirletilirken tehdit altında olan, Filistin halkının kendi vatanındaki geleceğidir" dedi.

TÜRGEV'in Gazze'ye yönelik tanıklık çalışmalarına da değinen Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim bize adaleti ayakta tutan şahitler olmayı emrediyor. Gazze'de yaşananların unutturulmasına izin vermemek bu şahitliğin ilk şartıdır. Genç kızlarımızla sürdürdüğümüz 'Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık' eğitimlerinde, Gazze'den gelen haberi ve tanıklığı doğru okumayı, hakikati çarpıtmadan anlatmayı birlikte öğreniyoruz. Çarpıtılan hakikat zulmün üstünü örter" diye konuştu.

Tanıklığın hukukta da karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Dünya, atmosfere salınan karbonun hesabını tutarken savaşların doğaya verdiği zararın hesabını da sormalıdır. Ekolojik adalet, bu yıkımın belgelenmesini, sorumluluğun belirlenmesini ve zararın giderilmesini gerektirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı