Turgay Erdem: Kent içindeki işletmeler OSB'ye taşınmalı

Göreve yeni gelen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Murat Çağlar'ı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çevrenin daha fazla kirlenmemesi için kent içindeki işletmelerin organize sanayi bölgelerine taşınması gerektiğini vurguladı.

Göreve yeni gelen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Murat Çağlar'ı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çevrenin daha fazla kirlenmemesi için kent içindeki işletmelerin organize sanayi bölgelerine taşınması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçen Temmuz ayında yapılan genel kurulda göreve seçilen Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Murat Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Levent Uğurlu, Ahmet Mor ile Zeynel Aydemir de hazır bulundu.

Organize sanayi bölgesinde yapılan çalışmalar ile hedefleri hakkında bilgi veren Başkan Vekili Murat Çağlar, sanayi bölgesinin amacının çevreye zarar veren firmaları bir arada toplamak olduğuna dikkat çekti. Çağlar, "Bursa bir sanayi şehri. Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin amacı çevreyi kirleten işletmeleri bir araya getirmek, belediyelerin sırtından almak, mahalle içlerinden çıkarmak. Soğanlı Bölgesi'nde 150 işletmenin yaptığı icraatı, burada tek fabrika yapıyor. Burada, 3'lü arıtma hattı bulunuyor ve bu hat, İtalya'da dahi yok" ifadelerini kullandı.

Deriden çıkan atıkların dönüştüğüne değinen Murat Çağlar, "İdari kadro ve teknik ekibimizi artırarak araştırma kapasitesini geliştireceğiz. Bize 'geri dönüşüm OSB' diyorlar fakat biz, ileri dönüşüm OSB'yiz' sözleriyle organize sanayi bölgelerinin önemini hatırlattı.

Kentin yapısının bozulmaması ve çevrenin kirlenmemesi için kent içindeki işletmelerin organize sanayi bölgelerine taşınması gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Kent içinde imara ve çevre denetimlerine uygun olmayan işletmelerin buraya taşınması için çalışmalar sürüyor. Nilüfer Çayı, tarım arazilerinde kullanılıyor. Nilüfer Çayı'nın kirletilmesine izin veremeyiz. Bu sanayide, su, arıtılarak veriliyor. Önceliğimiz, yasal olmayan, arıtması olmayan tesislerin buraya taşınması. En büyük hedefimiz tarım arazilerini korumak, kaçak yapılara müsaade etmemek" diye konuştu. - BURSA