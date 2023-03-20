Tunceli karayolunda kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilediTunceli kara yolunda kar ve tipiden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tunceli karayolunda kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi

ERZİNCAN Erzincan şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde Mart ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. Erzincan- Tunceli kara yolunda kar ve tipiden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Erzincan - Sivas kara yolu güzergahındaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane kar yolu Ahmediye Geçidinde zeminde kar tuttu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muti Köprüsü Erzincan sınırından Tunceli'nin Pülümür ilçesi arasındaki yol bir süre zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı. Kara yolu, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşım yeniden ağır tonajlı araçlar için de sağlandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ riskine karşı, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısında bulunuldu.