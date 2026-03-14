Direksiyon başında bir kadın: 15 yıldır servis şoförlüğü yapıyor

Tunceli'de yaşayan 54 yaşındaki servis şoförü Hanım Yıldırım, 15 yıldır direksiyon başında verdiği hayat mücadelesiyle çevresine örnek oluyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Hanım Yıldırım, 15 yıldır öğrenci servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Yıllardır ilçenin dağlık ve engebeli yollarında öğrencileri okula taşıyan Yıldırım, servis şoförlüğünün yanı sıra köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarda da aracını seferber ediyor, acil durumlarda hastaları ilçeye ulaştırarak da destek oluyor. Küçük yaşlarda yaşadığı zorluklardan etkilenerek direksiyon başına geçme hayali kurduğunu anlatan, yaşadığı zorluklara rağmen mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, kadınların hayatın her alanında var olabileceğini vurguladı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Hanım Yıldırım ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin "Bir hanımefendinin gerçekten isterse neler yapabilir sorusunun ete kemiğe bürünmüş halisin" diye konuştu.

"Kadın isterse her şeyi yapar"

Küçükken yaşadığı olayların araç kullanma konusunda kendisini teşvik ettiğini belirten Hanım Yıldırım, kadınların istediklerinde her şeyi yapabileceklerini ifade etti. Yıldırım, "15 yıldır öğrenci servisliği yapıyorum, bir ara yolcu da taşıyordum. Şu an öğrenci servisliği yapıyorum. Geçen sene 2 sefer yapıyordum. Bu sene tek sefer yapıyorum. Bana emanet çocuklar var, onları getirip götürüyorum. Zor da olsa yapmak zorundayım. Hayat mücadelesi. Ekmeğimi kazanıyorum. Çok zor, çok kötü günler geçirdim. Çok zor günler geçirdim ama yapıyorum. Bütün kadınlar hiçbir şeyden korkmasınlar, yapsınlar. Kadın isterse her şeyi yapar. Bu mesleğe başlamamın sebebi çocuklukta, arabanın olmadığı bir zamanda hastalar vardı. Cenaze şeklinde bir şey bağlayıp götürüyorlardı. Onlar beynimde bir iz bıraktı. 'Büyüyüp araba alacağım, ben de bir hastayı kurtarabilirim' diyordum. Gördüğüm şeylerden, hayatın bana gösterdiği şeylerden dolayı bu yola girdim" şeklinde konuştu.

"Buraya 10 tane erkek, araba koysunlar ben onlardan önce zinciri bağlarım"

Yıllar içinde çevresindeki vatandaşların da güvenini kazandığını belirten Hatun Yıldırım, muhtemel bir hastalık durumunda yardım ettiğini, elinden geleni yaptığını söyledi. Yıldırım, "Buraya 10 tane erkek, araba koysunlar ben onlardan önce zinciri bağlarım. Kendimi özgür hissediyorum. İstersem her şeyi yaparım. Yeri geldiğinde traktörümü kullanıyorum, odun götürüyorum. Her şeyi yapıyorum. Direksiyon başına geçtiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Her ihtiyacımı görüyorum. Bir şey olduğunda hemen ilçeye gidiyorum. Bir hasta olsa ilçeye getiriyorum. Köylünün de bana karşı bir durumu var 'sen bize bir güçsün' diyorlar, bir şey olduğunda beni çağırıyorlar. Doğum olsa hastaneye götürüyorum, bir kadın olarak yanında oluyorum. Kadınlar korkmasın, kendini ezdirmesinler. Kadınları öldürmesinler. Kadınların yapmayacağı şey yoktur. Kadın, evin hem dışında hem de içinde her şeyi yapandır. Kadının kıymetini bilsinler. Kadınların, istediği her şeyi yapacaklarsa hepsinin yolu açık olsun, korkmasınlar. Ben bir kadınım tek başına ayakta durmayı biliyorsam herkes de bilir" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı