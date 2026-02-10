Tunceli'de Yüzde 90'ı Tamamlanan Hes Regülatörü İçin Mahkeme İptal Kararı Verdi

Caner Aktan

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yüzde 90'ı tamamlanan HES Regülatörü için Erzincan İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Tunceli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Yıldırım, "Projenin regülatör yapısı, iletim tüneli, yükleme havuzu, santral binası yüzde 90'ın üzerinde tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 138'inci maddesine göre yargı kararları derhal uygulanır. Bu aşamada ilgili kurumların derhal bölgedeki yapı ünitelerini kaldırması gerekiyor" dedi.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde Tağar Çayı üzerinde bulunan tarihi Tağar Köprüsü'nün yanında yapılmak istenen HES Regülatörü Projesine ilişkin Tunceli Barosu'nun Erzincan İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı. Erzincan İdare Mahkemesi, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle projenin iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında, bölgede koruma altındaki yaban keçisinin habitat bulduğu, endemik bitki türlerinin tespit edilmesinin 1 günde mümkün olamayacağı, regülatörün tarihi Tağar Köprüsü'nün ayaklarına yakının olduğu ve köprü ayaklarının koruma altına alınamayacağı, regülatörün Tağar Çayı'ndaki balık geçişlerini engelleyeceği belirtildi. Mahkemenin verdiği karara ilişkin Tunceli Barosu tarafından açıklama yapıldı.

"Akarsu tipi HES'lerin iptaline emsal teşkil edecek çok önemli bir karar alındı"

Tunceli Barosu Başkanı Doğukan Kudat karara ilişkin şöyle konuştu:

"Çemişgezek bölgemizde, Tağar Çayı üzerinde yapımına kaçak şekilde başlanan Çemişgezek HES Projesine yönelik Erzincan İdare Mahkemesi tarafından daha önce yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Şimdi ise Erzincan İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verdi. Hukukun sermayenin yanında değil, yaşamın yanında olduğunu gördük. Akarsu tipi HES'lerin iptaline emsal teşkil edecek çok önemli bir karar alındı. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Özellikle çevre mücadelesinde yaşamı savunarak hayatını kaybedenlerin anısına bu kararın önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Nasıl kanunsuz yaptıysanız, kanunun emrettiği şekilde uygun hale getireceksiniz"

ÇED olumlu raporu alınmadan projenin başladığını ifade eden Tunceli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Yıldırım, "ÇED raporu alınmadan bölgede devasa bir yapı inşa ettiler. Yaban keçinin oradan kaçmasına sebebiyet verdiler. Yaban keçisi can havliyle kendisini tekel büfelerine attı, can havliyle kendisini marketlere attı. Bern Sözleşmesi sadece canlıları değil, habitatları da koruyor. Projenin regülatör yapısı, iletim tüneli, yükleme havuzu, santral binası yüzde 90'ın üzerinde tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 138'inci maddesine göre yargı kararları derhal uygulanır. Bu aşamada ilgili kurumların derhal bölgedeki yapı ünitelerini kaldırması gerekiyor. Nasıl kanunsuz yaptıysanız, şu an kanunun emrettiği şekilde kanuna uygun hale getireceksiniz" açıklamasında bulundu

CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Saroğlu ise konuya ilişkin, "Bizim inancımız doğaya saygıyla başlar. Yalnızca insana değil, biz dağa da taşa da her canlı ve cansız varlığa da yaratandan ötürü saygı duyarız. Tunceli'de yer altı zenginlikleri değil, yer üstü zenginliklerimiz daha fazladır. Bu doğayı, bu tabiatı, bu suyu hiç bir yerde bulamayız" dedi.