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Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

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2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, turnuva öncesi skandal bir uygulamaya imza attı. New York'taki hazırlık maçları için ülkeye gelen Özbekistan milli takımı, otobüslerinden indiği anda adeta suçlu muamelesi gördü. Sporcular, Amerikan yetkililer tarafından kurulan metal dedektörlerinden geçirildi ve narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Senegalli futbolcular ise havaalanı pistinde güvenlik taramasından geçirildi.

  • Özbekistan Milli Takımı, New York'ta hazırlık maçı için indiklerinde narkotik köpekleri ve metal dedektörleriyle arandı.
  • Senegal Milli Takımı da ABD'de benzer şekilde narkotik odaklı aramalara maruz kaldı.
  • 2026 Dünya Kupası öncesi ABD'nin uluslararası takımlara yönelik bu uygulamaları endişe yarattı.

2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD, turnuva henüz başlamadan uluslararası sporculara yönelik tavrıyla büyük bir skandala imza attı. Hollanda ile oynayacakları hazırlık maçı için New York’a giden Özbekistan Milli Takımı, otobüslerinden indikleri sırada Amerikalı yetkililer tarafından adeta potansiyel birer narkotik kuryesi veya suçlu gibi muamele gördü. Takım, metal dedektörleri ve NARKO KÖPEKLERLE didik didik arandı. Edinilen son bilgilere göre, Senegal Milli Takımı da ABD'de benzer, onur kırıcı aramalara maruz kaldı.

SADECE ARAMA DEĞİL, NARKOTİK KONTROLÜ!

ABD, bu kez spor dünyasını doğrudan hedef alan ve dozu giderek artan uygulamalarıyla gündemde. 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan ülke yetkilileri, hazırlık maçları için gelen takımlara beklemedikleri bir karşılamayla şoke etti. Daha önce metal dedektörleri ve genel koku alıcı köpeklerle yapılan aramaların, aslında doğrudan eğitimli narkotik köpekleri kullanılarak gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu durum, sporcuların sadece güvenlik değil, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle de karşı karşıya bırakıldığını ortaya koyuyor.

ÖZBEKİSTAN’DAN SONRA SENEGAL DE MAĞDUR

Skandalın boyutu, Özbekistan Milli Takımı ile sınırlı kalmadı. Kafile otobüslerinden inerken metal dedektörlerinden geçirilip, narkotik köpekler tarafından didik didik aranırken, benzer görüntülerin Senegal Milli Takımı için de yaşandığı öğrenildi.

Senegal milli takım oyuncuları ABD'ye varışlarında havaalanı pistinde güvenlik taramasından geçirildi. Futbolcular ayakkabılarının içinde kadar aranırken görüntüler büyük tepki çekti.

Özbekistan ve Senegal Milli Takımlarına yönelik bu sert, narkotik odaklı muamele, 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD’nin uluslararası takımlara nasıl bir "güvenlik" ortamı sunacağı konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirdi. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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