Haberler

Sokak ortasında eşini öldüren koca: "Çocuğumla göz göze gelince durdum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Dilovası'nda tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı, cinnet anında 5 yaşındaki çocuğuyla göz göze gelince saldırıyı durdurduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

BAŞINDA BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Elif K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdal K. ise gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUMLA GÖZ GÖZE GELİNCE DURDUM"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.

Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

CENAZESİ ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayla muzunu vatandaş kendi topluyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Kimi satıyor, kimi ailecek tüketiyor
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar