Sokak ortasında eşini öldüren koca: "Çocuğumla göz göze gelince durdum"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

BAŞINDA BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Elif K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdal K. ise gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUMLA GÖZ GÖZE GELİNCE DURDUM"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.

Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

CENAZESİ ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı