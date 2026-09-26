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Tunceli'de 6. Tünel mevkisinde otomobil Pülümür Çayı'na düştü, 5 kişi yaralandı

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Tunceli'de 6. Tünel mevkisinde otomobil Pülümür Çayı'na düştü, 5 kişi yaralandı
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Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6. Tünel mevkisinde akşam saatlerinde otomobilin Pülümür Çayı'na düşmesi sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla karayoluna çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunda bir otomobilin Pülümür Çayı'na düşmesi sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla karayoluna çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde karayolunun 6. Tünel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AER 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yaralı, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla çaydan karayoluna çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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