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Tunceli'de 2025 'Aile Yılı' Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Tunceli'de 2025 'Aile Yılı' Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor
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Tunceli'de, 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Ayrıca çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim konularında bilgilendirici söyleşiler yapıldı. Etkinlikler, çocukların sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Tunceli'de 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında anlamlı ve coşkulu programlar gerçekleştirildi

Tunceli'de 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında programlar sürüyor. Bu kapsamda ilk etkinlik Bedri Es Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde 'Aynı Sofrada Otizmli Çocuklar ve Aileleriyle Baharı Karşılıyoruz' oldu. Samimi bir kahvaltı sofrasında buluşan Otizmli çocuklar ve aileleri, Aile Yılı'nın ruhunu yansıtan sıcak bir ortam oluşturdu. Etkinliğe yönelik yapılan konuşmalarda aile olmanın değeri ve otizmli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Etkinlik boyunca çocuklar yüz boyama ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlenirken, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla neşeli anlar yaşadı.

Diğer bir etkinlik ise, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ' Çocuk Söyleşisi' oldu. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen söyleşi, Tuncelili vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim gibi önemli konularda değerli bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, uzmanlar katılımcıların sorularını da yanıtladı. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Aile Yılı'nda bu tür bilgilendirici etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, çocukların daha bilinçli ve destekleyici bir ortamda yetişmelerine katkı sağlamanın önemini vurguladı. Son olarak ise çocuklar, Hüseyin Güntaş İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Ailemle Okuyorum' etkinliğiyle kitapların büyülü dünyasına yolculuk yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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