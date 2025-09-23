Tunceli'de 1992 Yılından Beri Beklenen Tapu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Tunceli'de 1992 yılından beri yaşanan mülkiyet sorunu çözülüyor. AFAD Tunceli İl Müdürü Veysi Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir buçuk, 2 ay içinde tapuların dağıtılacağını düşünüyoruz. 1992 yılında yapılan afet konutlarının tapularını alacaklar" dedi.

Tunceli'de 1992 yılında inşa edilen afet konutlarının tapularının hala verilmemesi nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunu 33 yıl sonra çözüme kavuşuyor. Yıllardır evlerinde oturmalarına rağmen tapularına kavuşamayan vatandaşların belirsizliği sona eriyor. Çalışmaların özellikle Pülümür ilçesinde yoğunlaştığını belirten AFAD Tunceli İl Müdürü Veysi Kaya, bazı köylerde tapu teslimlerinin başladığını, kalan köylerde de kısa süre içinde hak sahiplerine belgelerin ulaştırılacağını açıkladı. Kaya, bir buçuk iki ay içerisinde tapuların dağıtılacağını duyurdu.

"Umuyorum ki vatandaşlarımız tapusuna bir an önce kavuşur"

AFAD İl Müdürü Veysi Kaya, "Geldiğim zaman değerli çalışma arkadaşlarımdan, şube müdürlerinden brifing aldım. Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunu olduğunu, bunun yoğun olarak Pülümür'de yaşandığını söylediler. 1992 yılında yapılan afet konutlarının hala verilmediğini duyunca bu konuda bir çalışma yapalım istedik. Başkanlığımızdan destek aldık ve bu çalışmayı hızlandırdık. Hali hazırda İl Özel İdaresi Genel Meclisinde 3 köyümüz geçti, 8 köyümüzün de 1 Ekim'de geçmesini umut ediyoruz. Umuyorum ki vatandaşlarımız tapusuna bir an önce kavuşur. 1992 yılında mülkiyet sorunu biraz sıkıntılı. Tapuda da görünmeyince istediğin kadar senin olsun, tapunu elinde görmek istiyorsun" dedi.

Mülkiyet sorununun Pülümür ile sınırlı olmadığını, kent genelinde de yaşandığını ifade eden Müdür Kaya, kısa sürede Tunceli'yi bu kronik sorunlardan kurtaracaklarını belirtti. Kaya, "Umut ediyorum ki vatandaşlarımız için bundan sonra bir hamlemiz daha olacak. Pülümür nezdinde 11 köyümüz bittikten sonra Tunceli genelindeki aynı problemi de çözeceğiz. Bir buçuk, 2 ay içinde tapuların dağıtılacağını düşünüyoruz. 1992 yılında yapılan afet konutlarının tapularını alacaklar. Dediğim gibi vatandaş tedirgin oluyor, olaya 'tamam ben burada oturuyorum ama burası sonuç itibariyle benim değil' gözüyle bakıyorlar. Bizim elimizde yeterli done ve belgeler var. En kısa sürede onları bu kronik problemlerden kurtaracağımızı düşünüyorum. Valimizin liderliğinde bununla ilgili hızlı adım atıyoruz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ