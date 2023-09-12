Tunç Soyer: "İzmir Çeşitli Renklerin, Sayısız Nefesin Gücünü Taşıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (European Association of Political Consultants, EAPC) bu yıl İzmir’de düzenlediği Avrupa Konferansı’nın açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Türkiye'de günümüzün son derece kutuplaşmış ortamına rağmen İzmir çeşitli renklerin, sayısız nefesin gücünü taşıyor. Diğer illerden İzmir'e gelenlerin çoğu en fazla 2 yıl içinde İzmirli olduklarını söylüyorlar. Bu Türkiye'de çok özel bir durum. Bu şehrin belediye başkanı olarak bundan dolayı kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (European Association of Political Consultants, EAPC) bu yıl İzmir'de düzenlediği Avrupa Konferansı'nın açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, " Türkiye'de günümüzün son derece kutuplaşmış ortamına rağmen İzmir çeşitli renklerin, sayısız nefesin gücünü taşıyor. Diğer illerden İzmir'e gelenlerin çoğu en fazla 2 yıl içinde İzmirli olduklarını söylüyorlar. Bu Türkiye'de çok özel bir durum. Bu şehrin belediye başkanı olarak bundan dolayı kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.

Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (European Association of Political Consultants, EAPC), bu yılki toplantısına İzmir ev sahipliği yaptı. Avrupa, ABD'den ve Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden danışmanların yer aldığı toplantının açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Her yıl Avrupa'nın farklı bir şehrinde bir araya gelerek dünyanın karşı karşıya kaldığı ana problemlerin konuşulduğu Avrupa Konferansı'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Gülfem Saydan Sanver, bürokratlar, belediye iştiraki şirketlerin müdürleri ve dernek temsilcileri katıldı.

SOYER: "YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR"

İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinden bahsederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Batının doğu doğunun batı noktası olan İzmir her zaman insanların buluştuğu, bir arada yaşadığı kültür merkezi olmuştur ve olmaya devam edecektir. İzmir her zaman bir bağlantı ve yakınlaşma şehri olmuştur. 21. yüzyılda şehirlerin karşı karşıya olduğu zorluklar karmaşık ve birbiriyle bağlantılıdır. İklim krizi, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler… Yalnızca yönetim yöntemlerimizin bilinçli bir şekilde yeniden formüle edilmesiyle elde edilebilecek yenilikçi çözümler gerekiyor" dedi.

"KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

Popülizm ve otokrasiyle mücadelenin önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, imece ile hareket ettiklerini söyledi. Kamusal alanları farklı sosyal ekonomik kesimler bir araya gelecek şekilde kullandıklarını belirten Başkan Soyer, "Şu ana kadar kutuplaşmayı azaltmaya yönelik samimi kararlılığımızın karşılığını güçlü şekilde aldık. Türkiye'de günümüzün son derece kutuplaşmış ortamına rağmen İzmir çeşitli renklerin, sayısız nefesin gücünü taşıyor. Diğer illerden İzmir'e gelenlerin çoğu en fazla 2 yıl içinde İzmirli olduklarını söylüyorlar. Bu Türkiye'de çok özel bir durum. Bu şehrin belediye başkanı olarak bundan dolayı kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum" diye konuştu.

"KARARLILIĞIMIZIN KANITIDIR"

Uluslararası ağlarla çalıştıklarını belirten Soyer, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti çalışmalarından söz etti. 2022'de Avrupa Ödülü aldıklarını hatırlatan Soyer, "Bu ödül İzmir'in demokrasinin odak noktası bir şehir olma yolundaki kararlılığının kanıtıdır. İzmir'de sosyal ve ekolojik sorumluluk duygusunu kapsayan aktif vatandaşlığın teşviki için de çalışmaktayız. Yerel demokrasi ancak bireylerin özgülük hakkının tüm toplumun refahı ve haklarıyla tamamlanmasıyla gelişebilir" dedi.

KAFTANCIOĞLU: "MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Cumhuriyetin 100.yılında demokrasi, hak ve eşitlik mücadelesinin nereden nereye geldiğini ve gelecekte ne olacağını örnekler üzerinden anlatan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Otoritenin varlığını devam ettirebilmesi için kız çocuklarının okumaması, gençlerin eğitim görmemesi, kendisine kader diye yutturulan ve tutturulan yolda itiraz etmeden gitmesi gerekiyor. Bugünkü tek adam diye tarif ettiğimiz müesses nizamın tercihi bu olduğu için geri gidiyoruz. Onlara kötü bir haberim var, o kadar çoğuz ki. Aslında o kadar çok korkuyorlar ki Anadolu'da yetişen çocuklardan, hak mücadelesi verenlerden, örgütlenenlerden. Mücadele etmek bizim hobimiz değil. Başka şansı olmayan bir coğrafyada doğduğumuz için mücadele etmekten başka şansımız yok, iyi ki de yokmuş bu arada onu da ifade edeyim" diye konuştu.

SANVER: "İZMİR DEMOKRASİ YUVASI"

Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Gülfem Saydan Sanver, "İzmir'i Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaya başladığım zaman ziyaret etmeye başladım. Onun büyük ekibi sayesinde İzmir artık ikinci evim oldu. Bu konferansı ikinci evim diye kabul edebileceğim şehirde yapmaktan çok mutluyum. İzmir, 8 bin 500 yıllık bir şehir. Demokrasi yuvası İzmir. Burada sorunları ve demokrasi mücadelesini tartışmak çok büyük bir şans bizim için" dedi.