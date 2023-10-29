Tüm erkekleri savaşlarda şehit düşen köyde Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı yürüyüş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, bütün erkeklerin savaşlarda şehit düştüğü için isimleri "Ersizler" ve "Ersizlerdere" olarak kalan iki köyde "İstiklalden İstikbale 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Gençler, 12 kilometre boyunca hem yürüdü hem de kağnı araçlarıyla mühimmatın taşındığı İstiklal Yolu'nu tanıma imkanı buldu.

TÜM ERKEKLERİNİ SAVAŞLARDA KAYBETTİLER

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, bütün erkeklerin savaşlarda şehit düştüğü için isimleri "Ersizler" ve "Ersizlerdere" olarak kalan iki köyde Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde "İstiklalden İstikbale 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliğinin koordinesinde Küre Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi ve Küre Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği işbirliğinde yapılan yürüyüşe, İstanbul ve Balıkesir gibi illerden de 200'den fazla yürüyüşe katılım oldu. Yürüyüşte gençler, 12 kilometre parkur boyunca muhteşem sonbahar manzarası arasında hem yürüdü hem de Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya kağnı araçlarıyla sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nu tanıyarak yürüme imkanı buldu. Küre ilçe halkının da katılım gösterdiği "İstiklalden İstikbale 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü"nde gençler, Çuha Doruğu mevkiinde başlayarak 12 kilometre boyunca ormanlık içerisinde muhteşem sonbahar manzaraları arasında Ersizler köyüne kadar olan tarihi kervan yolunu yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrencilere yaban hayatı için tohum ve meyve çekirdekleri de dağıtıldı. Gençler, yürüyüş sırasında 5 binden fazla meyve çekirdeklerini ve tohumları toprakla buluşturdu.

Ersizler köyüne gelindiğinde istiklal mücadelesinde şehit düşenlerin isimlerinin yer aldığı köy camisindeki şehitliği ziyaret etti. Şehitlikle ilgili bilgiler alan gençler, şehit düşenlerin künyelerini bir süre inceleyerek hatıralarıyla ilgili hikayeler dinledi. Yürüyüşün sonunda piknik yapılarak çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

"YÜRÜYÜŞ ANLAMLI OLDU"

Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkulu bir şekilde kutlama için farklı bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, "Kastamonu Üniversitesi ile Ersizlerdere Eko Turizm Derneği ile görüştük. Yaptığımız istişare sonucunda bu yürüyüşü yapma kararı aldık. Küre'mizin Ersizler ve Ersizlerdere bölgesi gerçekten milli mücadele döneminde tüm erkeklerini cepheye gönderip hiçbir erin geri dönmediği ve ismini de buradan aldığı şehitler diyarı bir yerdir. Küre Kaymakamlığı olarak, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerimizle ve İstanbul'dan gelen arkadaşlarla birlikte kurum müdürlerimizin de katıldığı bir yürüyüş tertip ettik. Bu yürüyüş hem anlamlı hem de güzel oldu. Gençlerimiz hem Küre'yi hem Ersizler köyü bölgesini tanıdı. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"GENÇLERİMİZE İSTİKLAL YOLU'NUN TARİHTEKİ ÖNEMİNİ ANLATMAK İSTEDİK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en büyük desteğin sağlandığı Küre ilçesini gençlere anlatmak istedikleri için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirten Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrencilerimize, Kastamonu'da İstiklal Yolu'nun İstikbalden İstiklale giden yolda bu toprakların neler verdiğini ne fedakarlıklar yaptığını, Ersizler ve Ersizlerdere köyü neden denildiğini anlatmak istedik. Burada hem tarih hem kültür hem de yaşam hem doğa hem tabiat, bunların hepsi var. Her türlü yeşillik burada mevcut. Biz, bu güzelliklerin hepsini öğrencilerimize anlatmaya çalıştık. İstiklal Yolu'ndan başlayarak tarihi İpek Yolu üzerinden yürüdük. Ersizler köyünde şehitliği ziyaret edip bilgiler verdik. Toprakları işgal görmemesine rağmen Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na bütün erlerini savaşmaya göndermiş ve en çok şehit veren Kastamonu'nun tüm erlerini savaşta kaybetmiş Ersizler köyünden bahsettik. Şehitler anıtını da ziyaret ederek gençlerimizi buralara anlattık" diye konuştu.

"MİLLİ ŞUURU KORUYABİLMEK İÇİN BU YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİK"

Küre Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, "Ersizler ve Ersizlerdere köylerimiz, ismini Kurtuluş Savaşı'ndan, 1. Dünya Savaşı'ndan ve Balkan Savaşı'ndan alıyor. Buralara giden erlerin tümünün şehit düşmesinden ötürü, hatta köyde cenaze namazı kılacak bir tane dahi er kalmamasından dolayı köylerimizin ismi Ersizler ve Ersizlerdere olarak geçmektedir. Tarihte emsali görülmemiş bir şekilde köyde erkek kalmadığı için yokluk ve sefalet içerisinde bir mücadele veriliyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması için maya oluşturan, hamurunun yoğrulduğu topraklardayız. Çanakkale ne ise Ersizler ve Ersizlerdere köyü de aynı öneme sahiptir. Bu milli şuuru, milli benliği, milli kimliği koruyabilmek adına, yaşatabilmek ve güçlendirebilmek adına memleketimizin mukaddes değerlerini tanıtabilmek ve gençlerimize bunu işleyebilmek için mücadele ediyoruz. İstiklalden İstikbale adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına hitaben yaptığım bir yürüyüş. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel etkinlikler düzenler, hem memleketimizin tanıtımı hem de memleketimizin eko turizm açısından gelişmesi içinde bu tür faaliyetlerin çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİZLE RİÇİN ÇOK KIYMETLİ OLDU"

İstanbul'dan yürüyüşe katılan Seda Değer ise, "12 kişilik bir gurup arkadaşla birlikte geldik. Kastamonu'nun doğasını görmek için geldik. Burada aynı zamanda İstiklal Yolu yürüyüşü olduğunu biliyorduk. Bizim için çok önemliydi. Trekking yapmak ve bölgeyi tanımak için gelmiştik. Fakat aynı zamanda İstiklal Yolu yürüyüşünün yapılması bizim için ayrı anlamlı oldu. Birde Cumhuriyetin 100. yılına denk gelmiş olması bu yürüyüşün milli ve manevi olarak bizler için çok kıymetli oldu. Çok mutluyuz, çok güzel oldu. Çok keyif aldık. Burasının insanı, halkı son derece sevgi dolu, saygılı ve misafirperver. Bir süre daha kalma kararı aldık çünkü buradan ayrılamıyoruz" şeklinde konuştu.

12 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

12 kilometrelik yol boyunca yürüdüklerini söyleyen Elif Özdemir de, "Fakat hiç yorulmadık. Çünkü aşırı derece fazlasıyla yürüdüğümüz yerler güzeldi. Etrafa bakmaktan ve doğayı incelemekten yolun yorgunluğu hiçbir şekilde hissetmedik. Yürüyüş boyunca birçok fotoğraf çekindim, videolar aldım. Bunları da kendi sayfamdan hepsini paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi nezaretinde Küre'ye gezi düzenlendiğini belirten Emine Sayar, "Şu anda çok keyifliyim. Açık alanda bulunuyoruz. Gezinin başından itibaren her yeri görüp tanıma imkanı bulduk. Hikmet hocamıza çok teşekküre diyorum. Kastamonu'nun tarihi çok dolu ve kültür olarak yoğun bir şehir. Buna da bugün yeniden tanıklık etmiş olduk. Bizler, ayrıca Şehit Şerife Bacı'nın kağnı ile mühimmat taşıdığı yollarda yürüme imkanı bulduk. Gerçekten çok duygulandırıcı ve anlamlı bir gezi oldu bizim için" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için geldiklerini söyleyen Berivan Güngör ise, "Gayet sevinçliyiz. Cumhuriyet duygularımız şu anda çok yüksek. Küre Dağlarında yürüdük, Şehit Şerife Bacı'nın anıtını ziyaret ettik" diye konuştu.

Küre Dağları'nda yürüdüklerini söyleyen Saffet Şanlı da, "Çok keyif aldık. Bütün imkanlar bizlere sağlandı. Şerife Bacı'nın anıtını ziyaret ettik. Küre ilçesini gezdik. Şimdi de doğal güzelliklerini geziyoruz ilçenin"