TÜİK Verilerine Göre Sivas'ta Hane Halkı Büyüklüğü 3 Kişiye Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Aile 2024' bültenini yayımladı. Sivas'ta 2008 yılında 4,30 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 yılında 3,05 kişiye düştü, yalnız yaşayanların sayısı ise arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2024" bültenini yayımladı, verilere göre hane halkı büyüklüğü 3 kişiye kadar geriledi, yalnız yaşayanların sayısı arttı.

Verilere göre Sivas'ta 2008 yılında 4,30 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 yılında 3,05 kişiye geriledi.

Hane halkı tiplerine ilişkin verileri de paylaşan TÜİK, 2024 yılında Sivas'ta 198 bin 825 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 40 bin 887'sini tek kişilik hane halkı, 126 bin 997'sini tek çekirdek aileden oluşan hane halkı, 26 bin 327'sini en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı, 4 bin 614'ünü ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta tek çekirdek aileden oluşan 126 bin 997 hane halkının 34 bin 980'ini sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 72 bin 616'sını eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 19 bin 401'ini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 19 bin 401 çekirdek ailenin 4 bin 417'sini baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 14 bin 984'ünü ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
