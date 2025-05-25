TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği, 5. Olağan İl Genel Kurulu'nu yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Erzurum Valisi ve AK Parti Milletvekilleri gençliğin önemi üzerine konuştular.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Kurulu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel kurulda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Gençler toplumun değişimin öncüsü, ekonomik kalkınmanın taşıyıcısı ve teknolojik dönüşümün itici gücü olarak tüm ülkeler için kıymetlidir. Başka bir ifadeyle gençlik bir milletin yarınlara dair en büyük umut kaynağıdır" dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Türkiye'de geçmişte gençliğin çok büyük sorunlar yaşadığını ifade ettiler.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Gençlerimiz bugünün ve yarınların mimarilar. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu davada bize yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

TÜGVA'nın kuruluşunda "önce maneviyat" şuurunun olduğunu ifade eden TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun da, sözlerini şöyle sürdürdü, "12 yıl önce ilk kurulduğunda tek bir binası olan vakıf olarak yola çıktı. Bugün 81 il, 605 ilçede teşkilatımız var. Büyük bir aileye dönüştük. 12 yıl önce atılan kıvılcım büyük bir meşaleye dönüştü."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba'da milyonlarca gençle hemhal olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç gençlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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