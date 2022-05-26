TÜGVA Düzce buluşmalarına ev sahipliği yaptı - Haberler

DÜZCE(İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği tarafından düzenlenen şehrimizin yetiştirdiği değerli isimler ile Düzce Buluşmaları isimli programın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci oldu.

TÜGVA Düzce tarafından düzenlenen Düzce Buluşmalarının ilk konuğu Cumhurbaşkanı Danışması Hamza Cebeci oldu. Cebeci'nin ilk önce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Burada tecrübelerini gençlerle paylaşan Hamza Cebeci ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nı ziyaret ederek, burada Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu ve beraberindeki heyet ile gençlik odaklı projeler üzerine görüştü.

Ziyaretin ardından ise Cebeci, TÜGVA Düzce tarafından düzenlenen şehrimizin yetiştirdiği değerli isimler ile Düzce Buluşmaları programına katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, "Sahici bir ilişkinin en güzel tarafı her koşulda bir olabilmek, paylaşabilmektir. Şu an bu güzel ortamı bizimle paylaşmakta olan, burada olmasa da gönlümüzde yer alan, gönlünde yer edindiğimiz herkesle bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu ve hep birlikte daha büyük bir Türkiye için çalışmak arzusunu taşıdığımızı güçlü ve samimi bir şekilde ifade etmek isterim" dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Düzce'ye olan ilgi ve sevgisini dile getirerek katılımcılarla tecrübe paylaşımında bulundu. Konuşmasında güncel konulara da değinen Hamza Cebeci, aynı vatanda yaşıyor olmanın ve dolayısıyla kardeşlik hukukunun bir gereği olarak, kişisel anlaşmazlıkları, ihtilafları ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye hedeflerine odaklanmanın önemini vurguladı.

Programın sonunda Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, Cebeciye hediye verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel