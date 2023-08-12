Trabzonlu Fındık Tüccarı Murat Kılıç: "Tmo'nun Ciddi Bir Duruş Sergilemesi Gerekiyor"

Trabzon’da fındık tüccarlığı yapan Murat Kılıç açıklanan fındık fiyatlarıyla ilgili olarak, "Çok düşük seviyeler burada ne olması lazım, kesinlikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin üreticimizi bu noktada destekleyebilmesi için piyasayı kurtarabilmesi için kesinlikle vatandaşımızın gerekirse tamamının fındığını karşı gelecek şekilde alımlarını düzgün bir şekilde sürdürerek ciddi, bir duruş sergilemeleri gerekiyor" dedi.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da fındık tüccarlığı yapan Murat Kılıç açıklanan fındık fiyatlarıyla ilgili olarak, "Çok düşük seviyeler burada ne olması lazım, kesinlikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin üreticimizi bu noktada destekleyebilmesi için piyasayı kurtarabilmesi için kesinlikle vatandaşımızın gerekirse tamamının fındığını karşı gelecek şekilde alımlarını düzgün bir şekilde sürdürerek ciddi, bir duruş sergilemeleri gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık fiyatlarını açıklarken; "Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir" demişti.

Trabzon'da fındık tüccarlığı yapan Murat Kılıç, "Üreticimize düşen iş kendi işlerini kendilerinin görebilmelerine gayret göstermeleri lazım. Ürünü daldan değil, ağaçtan değil tamamen yere dökülmesini bekleyerek daha uygun maliyet ortaya koyabilirler. Bu konuda üreticimize iş düşüyor eğer üretici ben bir an önce bu işi alayım, bir an önce fındık toplayayım satayım derse karlı bir durum değil zarar edecek bir durumda olabilir" diye konuştu.

"ÜRETİCİYİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE ALIMI SERGİLEYEBİLMELERİ GEREKİYOR"

Murat Kılıç şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'mizin verdiği levant kalite fiyatları 82.5 lira, üretici bazında çokta yüksek değil ama çokta düşük olmayan makul bir seviyede beklendi. Belki bir miktar daha üstünü biz de bekliyorduk 3 dolar 20 cent seviyesini bekliyorduk, 3 dolar 10 cent seviyesinde Toprak Mahsulleri Ofisi açtı. Şu an bizim gördüğümüz piyasada yaptığımız görüşmeler neticesinde şu an fiyatın ötesinde özel sektördeki sanayiciler özellikle parasal sıkışıklığın piyasa üzerinde, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olacağını öne sürerek Toprak Mahsulleri Ofisinden çok daha aşağıdaki fiyatlara, kayda değer aşağıdaki fiyatlara fındık alabilecekleri, almaları gerektiği yönünde fikir beyan ediyorlar. 82,5 lira bugün levant kalite fiyatı, biz üreticiden 65, 67, 68 lira bandında onların düşündüğü fiyatlara göre alabilmemiz lazım. Çok düşük seviyeler burada ne olması lazım kesinlikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin üreticimizi bu noktada destekleyebilmesi için piyasayı kurtarabilmesi için kesinlikle vatandaşımızın gerekirse tamamının fındığını karşı gelecek şekilde alımlarını düzgün bir şekilde sürdürerek ciddi, bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Yoksa üreticimiz şu şartlarda bu düşüncelerin ışığında şunu söyleyebilirim ki eğer karşılıksız bir alım sergilerse, üreticiye cevap veremeyecek bir şekilde alım sergilerlerse maalesef bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Burada sadece fiyat için şu fiyat demek yetmeyecek, onun karşısında gereken alımı üreticiyi destekleyecek şekilde alımı sergileyebilmeleri gerekiyor."

"NEREDEYSE YÜZDE 50 DERECESİNDE BİR GERİLEME GÖZÜKÜYOR ÜRÜNLERDE"

Bu yıl mahsullerde yüzde 50 şeklinde bir gerileme olduğunu belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi özellikle bizim Trabzon bölgesindeki yaptığımız inceleme şöyle bir şey gösteriyor, üreticimiz bu sene arazisinde geçen yıldan çok daha geride bir ürün görüyor ve bekliyor biz de gözlemliyoruz bunu. Yaklaşık neredeyse yüzde 50 derecesinde bir gerileme gözüküyor ürünlerde, şimdi bu ürüne yevmiyeciyi getirdiğiniz zaman 'topla bana getir sana 600-700 lira vereceğim' dediğiniz zaman gerçekten üreticimizi kurtaracak bir durum yok. Üreticimize düşen iş kendi işlerini kendilerinin görebilmelerine gayret göstermeleri lazım. Ürünü daldan değil, ağaçtan değil tamamen yere dökülmesini bekleyerek daha uygun maliyet ortaya koyabilirler. Bu konuda üreticimize iş düşüyor eğer üretici ben bir an önce bu işi alayım, bir an önce fındık toplayayım satayım derse karlı bir durum değil zarar edecek bir durumda olabilir."