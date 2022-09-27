Trabzon haberleri: Yomra Belediyesi, 'Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı' Yaptırdı

Gelen Trabzon haberine göre Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor için Yomra ilçesinde ‘Şampiyonluk Anıtı’ yapıldı. Yüksekliği 18 metre olan ve rekorlar kitabına girmesi için Guinness’e başvurulan anıtın açılışında konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Anıtımızda 8 tane yıldız bulunmaktadır. Özellikle bir tanesini ve en büyük olanını siyaha boyamış bulunuyoruz. Bu, UEFA kararına rağmen Trabzonspor’un 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe müzesinde tutulan. Siyah yıldız nedeniyle yüzlerinin kızaracağına inanmak istiyoruz” dedi.

ESRA NUR PERVAN

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzon spor için Yomra ilçesinde 'Şampiyonluk Anıtı' yapıldı. Yüksekliği 18 metre olan ve rekorlar kitabına girmesi için Guinness'e başvurulan anıtın açılışında konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Anıtımızda 8 tane yıldız bulunmaktadır. Özellikle bir tanesini ve en büyük olanını siyaha boyamış bulunuyoruz. Bu, UEFA kararına rağmen Trabzon spor'un 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe müzesinde tutulan. Siyah yıldız nedeniyle yüzlerinin kızaracağına inanmak istiyoruz" dedi.

Yomra Belediyesi tarafından ilçedeki Hürriyet Parkı'nda yaptırılan Trabzon spor Şampiyonluk Anıtı, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon spor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Trabzon spor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı törenle bugün açıldı.

Yüksekliği 18 metre olan ve rekorlar kitabına girmesi için Guinness'e başvurulan anıtın açılışında konuşan Mustafa Bıyık, şunları söyledi:

"BU EKİP, ADLARINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞTIR"

"11 yıldır şampiyon olamayan, 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapamayan Trabzon spor taraftarının bu hasretini sona erdirmeyi başaran başta Sayın Ahmet Ağaoğlu olmak üzere Trabzon spor Yönetim Kurulu'nu, sayın Abdullah Avcı ve ekibini, futbolcu kadromuzu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu ekip, Türk futbol ve Trabzon spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış ve Trabzon spor efsaneleri arasında yerlerini almıştır. Trabzon spor taraftarları hepsine minnettar kalacaktır. Üzerinde bulunduğumuz Yomra Hürriyet Parkı ve açılışını gerçekleştireceğimiz olduğumuz Trabzon spor Şampiyonluk Anıtı'nın yapımı, belediyemiz tarafından eş zamanlı bir şekilde yürütülmüştür. Yomra halkının olan bu alan, daha önce demir parmaklıklarla çevrilmişti. Göreve gelmemizin hemen ardından bu alanı Yomra'ya kazandırmak için verdiğimiz mücadelede şahsım adına herkese teşekkür ediyorum.

"BU SEZONUN SONUNDA ANITA 9.YILDIZIMIZI EKLEYECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bütün Türkiye'nin bildiği bir gerçek vardır; Trabzon spor, sadece bir spor kulübü değildir. Trabzonspor, paraya karşı emeğin mücadelesidir. Trabzonspor, güçlüye karşı haklının dik duruşudur. Trabzonspor, bir avuç azınlığa karşı millet mücadelesinin adıdır. Trabzonspor Türkiye'dir. İşte buraya diktiğimiz şampiyonluk anıtı da bu halk mücadelesinin sembolüdür. Anıtımızda 8 tane yıldız bulunmaktadır. Özellikle bir tanesini ve en büyük olanını siyaha boyamış bulunuyoruz. Bu, UEFA kararına rağmen Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe müzesinde tutulan. Siyah yıldız nedeniyle yüzlerinin kızaracağına inanmak istiyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu sezonun sonunda anıta 9. yıldızımızı ekleyeceğimize yürekten inanıyorum."

"BU MARKAYI KİM DAHA YÜKSEĞE GETİRİRSE HERKESİ ALKIŞLARIZ"

Dünyaya örnek kutlamalar yaptıklarını belirten Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Büyük bir mücadeleydi. Biz, sadece sahayı seyrettik. Arka tarafta büyük bir havuz vardı, emek vardı. Futbolcuların hazırlanması, morallerinin güzel tutulması, ekonomik kaygıların giderilmesi büyük bir mücadeleydi ve örnek bir mücadeleydi. Dünyaya örnek olacak kutlamalar yaptık. Anıtın Hürriyet Parkı'nda yapılmasında da çok mutluluk duydum" dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise "Trabzonspor, Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası. Bu markayı daha yükseğe kim getirirse herkesi alkışlarız" diye konuştu

"BU ANIT, HAKLININ GÜÇLÜYE KARŞI MÜCADELESİNİN ANITIDIR"

İYİ Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yükselen bir diğer yıldızın Yomra ilçesi olduğunu söyleyerek, "Biraz evvel Sayın Başkan, anıtımızdaki yıldızlarımızı ifade etti. Ben de başka yıldızdan bahsedeceğim. Trabzon'umuzun son dönemde parlayan yıldızı Yomra ilçemizdir. Sayın Başkan'ımız bu güzel yaşam alanlarını Yomra'ya kazandırdığı için, güzel anıtı buraya kazandırdığı için Mustafa Bıyık kardeşime teşekkür ediyorum. Bu anıt, haklının güçlüye karşı mücadelesinin anıtıdır. Bu anıt; emeğin, alın terinin, helal puanların anıtıdır" dedi.