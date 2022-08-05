Trabzon haberi: Trabzonlular, Fındıkta 54 Lira Taban Fiyatı Değerlendirdi: "70 Liradan Aşağıda Olmaması Lazım"

ESRA NUR PERVAN

Trabzonlu fındık üreticileri, 54 liralık taban fiyatı değerlendirdi. Hasan Argunağa, "70 liradan aşağıda olmaması lazım" derken, Zekeriya Cevahir, "Enflasyona göre fiyatları artırdılar, yoksa fındığın fiyatının bu şartlarda 70 lira olması lazım. Yine de Allah'a şükür" dedi. Mustafa Karaca, "Bu kadarını da beklemiyorduk, 48 civarı bekliyorduk. 54 çok güzel bir fiyat" diye konuştu. Recep Aksoy ise "Normaldir fiyat ne aşırı yüksek ne de düşük. Normalinde verilmiş" dedi.

Trabzonlular, fındığın taban fiyatının bu yıl 54 lira olarak belirlenmesini değerlendirdi. Fındık üreticilerinin emeğinin karşılığının verilmesi gerektiğini dile getiren Hasan Argunağa, şunları söyledi:

"ÇOK DÜŞÜK FİYAT VERİLDİ"

"Özellikle son bir yılda artan enflasyon; bütün çalışan, emekçi, üreten insanları perişan etti. Bunların alın terinin karşılığının verilmediğine inanıyorum. Bugüne kadar verilen baş fiyatlar ve memurlara verilen zamlar dahil emeklerinin karşılığının verildiğine inanmıyorum. O nedenle bence çok düşük fiyat verildi yani 70 liradan aşağıda olmaması lazım. Fındık fiyatlarının; fındık emekçilerinin, fındık üreticilerinin alın terinin, emeklerinin karşılığını bulması gerekiyor. Üreten insanlar onlar, bizler tüketiciyiz. Toplumun büyük çoğunluğu tüketici. Onlar üretiyor alın teri döküyor büyük emeklerle şey yapıyorlar ama alın terinin karşılığını bulmaları gerekiyor. Bu hem üretim ülke ekonomisi açısından gerekli, sürdürülebilirlik açısından da gerekli; hem de günümüz hayat şartlarının dikkate alınması halinde etik olanın bu olması gerekli, ahlaki olan; emeğin ve alın terinin karşılığının verilmesidir maalesef bu verilmiyor."

"BU ŞARTLARDA 70 LİRA OLMASI LAZIM"

Zekeriya Cevahir ise emekli maaşıyla zor geçindiğini ve bu şartlarda fındığın 70 lira olmasını belirterek şunları söyledi:

"Fındık fiyatları geçen seneye nazaran iyi. Ama geçen sene 10 lira olan ürün 20 lira, fındık da aynı değişen bir şey yok. İşçilikler arttı değişen bir şey yok yani. Bir paket sigara, sigara sağlığa zararlı bunu baştan söyleyelim; benim içtiğim sigaram 11 buçuk liraydı 10 ayda 27 buçuk lira oldu. Değişen bir şey yok.

Günü gün yapıyoruz. 'Dün dündür, bugün bugündür' diyor Süleyman Demirel öyle söylemişti. Şimdi aynı yani günü gün yapıyoruz, başka yapacak bir şey yok. Ben emekliyim, emekli maaşımla zor geçiniyorum gerçekten öyle yani. Her şeyi istediğimiz gibi alıp yiyemiyoruz yani, canımızın çektiği bir şeyi alıp yiyemiyoruz. Kilolar grama döndü, tonlar 1 kiloya indi böyle onun için çok iyi bir hal yok ama çok da kötü değil yani. Bazı şeyleri de görmek lazım. Yapılan çok şeyler de var. Ama enflasyona göre fiyatları artırdılar, yoksa fındığın fiyatının bu şartlarda 70 lira olması lazım, en az 70. Ama yine de Allah'a şükür ne yapalım."

Mustafa Karaca isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Valla biz memnunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çok güzel bir fiyat verdi bize. Biz memnunuz Karadeniz olarak. Biz yani bu kadarını da beklemiyorduk, biz 50 yani 48 civarı bekliyorduk. 54 çok güzel bir fiyat bizim için."

"DAHA ÇOK EKİP DAHA ÇOK FAYDALANACAĞIZ"

Bir vatandaş ise 54 liranın çok iyi bir fiyat olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bana sorarsanız bir fındık üreticisi olarak, fındığımız var bizim 54 lira çok iyi bir fiyat, benim fındığa dayanarak söylüyorum 54 lira çok iyi bir fiyat. Geçen sene benim 1 ton fındığım vardı 23 liraya sattım. 1 ton fındığım bugün olmuş olsa. Şimdi adamın birisi çıkıp diyecek ki bunun gübresi var, bunun otu var, bunun eşkini var, bunun günlükçü yevmiyesi var… Evet doğru var o zaman daha çok ekeceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok faydalanacağız."

"NORMALDİR FİYAT NE AŞIRI YÜKSEK NE DE DÜŞÜK NORMALİNDE VERİLMİŞ"

Recep Aksoy ise verilen fiyatın uygun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Güzel bir fiyat verdi yüzde 100 benim düşüncem uygun bir fiyat verdi Allah razı olsun. Misal bu 54 lira taban fiyat koymuş ama bu taban fiyat olarak belki daha yukarı 60'a da satılabilir, düşük fiyata da...

Bizim buranın Trabzon'un sahilinin fındığı yüzde 50'nin üstünde iç verir, yüzde 40-43'lere düşen var. Misal biz fındıkçıyız. Yomralıyım. Verdiği fiyat uygun. 330 lira 335 lira yevmiye koydular, 335 lira yemeği kendinden çalışacak. Enflasyon aldı başını gitti, 335 lirayla ne alırsın. Benim günlük masrafım 5 nüfusuz, günlük 400 lira, 350 lirayı hiç düşmüyor. 350 lira olsa bir kişinin yevmiyesi bir evin günlük gideri. Normaldir fiyat ne aşırı yüksek ne de düşük. Normalinde verilmiş."

"YETERSİZ BULUYORUM"

Mevlüt Demir, verilen fiyatın yetersiz olduğunu belirterek "Yetersiz buluyorum biraz daha milletin ekonomisini kaldırmak amacıyla 70 falan olsaydı iyiydi. Çok zor şu anda masrafların o insanın orda yediği içtiğini düşünün. İnsanın maliyeti var o bahçeye, o insanların maliyeti de hepsini bir araya koyduğunuzda o fiyat zor karşılar" dedi.