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Trabzon'da Kaybolan Muhabbet Kuşu İçin Arayış Devam Ediyor

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Trabzon'da yaşayan 75 yaşındaki Aydın Mumcu, kayıp muhabbet kuşunu bulmak için çevredeki her yere ilan asıyor. Kuşun kaybolması ailesini derinden üzmüş olsa da Mumcu, umudunu kaybetmeden arayışına devam ediyor.

Trabzon'da yaşayan 75 yaşındaki Aydın Mumcu, kayıp muhabbet kuşunu iki aydır her yerde arıyor. 5 yıl önce bir aylıkken aldığı muhabbet kuşuna "Şampiyon Trabzon" olmak üzere birçok kelime öğreten Mumcu, kuşun kaybolmasıyla sanki evden cenaze çıkmış gibi üzüldüklerini söyledi.

Muhabbet kuşunun kayıp ilanını iş yerinin penceresi olmak üzere mahalledeki yakın çevresinde her yere asan Mumcu, onu bulma umutları her geçen gün azalmasına rağmen yine de geri geleceği umudu taşıdıklarını kaydetti.

Aradan geçen iki aylık zamanda kendilerini sadece bir kişinin aradığını onda da olumlu sonuç alamadıklarını ifade eden Mumcu, muhabbet kuşunu bulanı ödüllendireceğini belirtti. Bir gün geri geleceği umudunu taşıdıklarını kaydeden Mumcu, "Hopa'dan beş yıl önce bana bir aylıkken gelmişti. Baktık, yetiştirdik yaklaşık 150 kelime kadar öğrettik. Örneğin 'Şampiyon Trabzon', 'başım ağrıyor beni doktora götürün' gibi sözler söylüyordu. 'Oğlum gel seni yedireyim' diyordum hemen gelip omzuma konuyordu. Evimizin kiler kısmında beyaz dişi vardı birlikte oynuyordular. Eve gittim kafeste yemek yiyordu, aşağı indim daha sonra abdest almak için yukarı çıktığımda kafeste olmadığını gördüm. Kilerde birlikte oynadıklarını düşündüm akşamleyin eve geldiğimde yine yoktu. Eğer kedilere yem olmamışsa muhtemel birinin evindedir. Yaklaşık 2 aydır kayıp bu zaman zarfında bizi sadece bir kişi aradı. Zaten fazla uçamazdı 20-30 metre kadar ancak uçabiliyordu. Bir defasında evimizin karşısında bulunan evin balkonuna gitmişti gel oğlum dedim geldi. Bulup getiren olursa kendisini ödüllendirmeyi düşünüyorum, yeter ki onu bana getirsin. Kızım üniversitede doçent çok güzel yetiştirdi onu. Kaybolduğunda sanki evden cenaze çıktı kızım, hanım çok ağladı. Kızım benimle bir ay konuşmadı. Umudumuz kesildi ancak az da olsa içimizde bir ümit var. Kayıp ilanını çevreye astık, bulunursa çok sevineceğim. Bulanı da mükafatlandırırım" diye konuştu.

Öte yandan, kayıp kuşun fotoğrafını içeren broşürde, "Görenlerin, duyanların 532 785 5992 No ile iletişime geçmeleri rica olunur" ibaresi yer alıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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