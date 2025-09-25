Trabzon'da Geniş Kapsamlı Arama-Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda geniş kapsamlı bölge tatbikatı gerçekleştirildi. Orman yangınlarına müdahale ve arama-kurtarma senaryolarının uygulandığı tatbikatta ekipler, gölde ve ormanlık alanda yaralılara ulaşarak başarıyla tahliye çalışmaları yürüttü.

Trabzon 15. Bölge UMKE Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen tatbikata Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinden toplam 117 personel ile 30 araç katıldı. Senaryo gereği yangından etkilenen vatandaşlara müdahale amacıyla sahra hastanesi kurularak, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tatbikatta Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de yer aldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, orman yangınlarına müdahale, gölde mahsur kalan kazazedeye ulaşma ve ormanlık alanda arama-kurtarma faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği yangınlardan etkilenen 20 yaralıya ormanlık alanda arama-kurtarma ekipleri tarafından başarıyla müdahale edildi.

"117 personel ve 30 araçla birlikte faaliyeti icra edeceğiz"

15. Bölge UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, 117 personel ile tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025 UMKE faaliyeti alanında yer alan UMKE tatbikatını icra edeceğiz. Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon illerinden gelen UMKE personellerimiz, ayrıca paydaş kurumlarımız olan Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve su altı timleri ile birlikte 117 personel ve 30 araçla birlikte faaliyeti icra edeceğiz. Senaryo gereği bu tatbikatta orman yangınlarındaki müdahaleleri işlemeyi düşündük. Son zamanlarda ülkemizin başına bela olan, can ve mal kayıplarına neden olan yangınlarda ormanlarda yaralanan işçilerimiz ve vatandaşlarımız ihtiyaçlarına müdahil olup böyle bir senaryoyu uygun gördük. Tatbikatta üç ayrı etap olacak. Helikopterler su alırken göle düşen bir personelin kurtarılması için JAK ve su altı timleri ile yapılan bir etabımız da olacak. Kurduğumuz acil müdahale ünitelerine gelerek uygun hastaneler nakledilecekler. Son etapta da orman söndürmeye giden bir ekibin yüksekten düşmesiyle birlikte bulunduğu yeri acil çağrı merkezine iletmesi ve yaralıya ulaşıp uygun tekniklerle birkaç kilometre taşınması tatbikatı yapılacak. 87'si UMKE personeli olmak üzere 117 personel ile tatbikatımızı icra edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON