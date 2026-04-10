Tomarza'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tomarza'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinlikler düzenlenerek, kutlandı.

Program, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Komiser Yaşar Şahin'in 10 Nisan Cuma günü Tomarza Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Mozolesi'ne çelenk sunmasıyla başladı. Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulurken, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yapıldı. Tomarza Kaymakamı Selim Eser de Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Amiri Komiser Yaşar Şahin ve beraberindeki emniyet personelini makamında kabul etti. Kaymakam Eser, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada; vatan uğruna canını veren şehitler rahmetle anılırken, gazilere şükranlar sunuldu. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarına sağlık, başarı ve kolaylık temennisinde bulunuldu.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek, polislerin haftasını kutladılar. - KAYSERİ

