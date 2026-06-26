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Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj

Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj Haber Videosunu İzle
Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj
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Ekvador'un Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarlarına ''Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider'' şeklinde mesaj yolladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 3. haftasında Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdırdı.

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Almanya, Leroy Sane'nin 2. dakikadaki golüyle öne geçse de Ekvador, 9. dakikada Angulo, 77. dakikada Plata'nın golleriyle maçı kazanmayı başardı. 

"UMARIM HER ZAMAN İŞLERİ ÇOK İYİ GİDER"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yolladı. Sarı-lacivertlilere özlemini dile getiren yıldız golcü,  "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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