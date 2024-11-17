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Tokyo'da Türkiye Festivali Coşkusu

Tokyo'da Türkiye Festivali Coşkusu
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Türkiye Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Türk müziği ve dans performansları ile katılımcılar halay çekti, Mehter takımı büyük ilgi topladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan "Türkiye Festivali" renkli görüntülere sahne olurken, Türk müziği ve dans performansları ile coşan Japonlar, dansçılarla birlikte halay çekti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Yoyogi Parkı, Türkiye Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen festivale katılanlar, Türk lezzetlerini deneme fırsatı buldu. Türkiye'ye özgü hediyelik eşyaların da satıldığı festivalde, Japon sanatçılar Türk müziği ve geleneksel halk oyunları performansları sergiledi. Katılımcıların Japon dansçılarla birlikte halay çektiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, Japonlardan oluşan Mehter takımının gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"Mehter gösterisi çok güzeldi"

Türkiye Festivali'ni merak ettiği için Yoyogi Parkı'na geldiğini belirten Yuko Tanaka, "Mehter gösterisi çok güzeldi. Çok beğendim" şeklinde konuştu. Türk yemekleri yemek ve Mehter gösterisini izlemek için Türkiye Festivali'ne katıldığını belirten Eiko Ishikawa ise, "Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Mehter takımında yer alan Japon müzisyen Ryuichiro Sakan da, Japon ve Türk birçok kişinin Mehter performansını izlemek için festivale geldiğini belirterek, "Mehter takımı tarafından çalınanlar çok güçlü müzikler. O yüzden herkes dinlemekten çok mutlu oldu" dedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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