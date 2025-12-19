Haberler

Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Tokyo kentinde, bir saunada çıkan yangında 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda hayatını kaybetti. İhmal şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

  • Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Minato semtindeki Akasaka bölgesinde bulunan 'Sauna Tiger' isimli işletmede çıkan yangında 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda hayatını kaybetti.
  • Yangın sırasında saunadaki acil durum butonu aktif değildi ve giriş kapısının kolu hem içeriden hem de dışarıdan kopmuştu.
  • Polis, ihmal şüphesiyle yangınla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir saunada çıkan yangında mahsur kalan bir çift hayatını kaybetti. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay pazartesi günü öğlen saatlerinde "Sauna Tiger" isimli işletmede yaşanan olayda, saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken yangın çıktı. Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmının devreye girmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Japonya'daki sauna yangınında 2 ölü

İHMAL ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi. Binadaki yangın alarmı devreye girene dek çiftin içeride mahsur kaldığını değerlendiren polis, ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlattı. Kazanın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan "Sauna Tiger" adlı işletme ise kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title