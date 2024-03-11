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Tokyo'da Müslümanlar ve Japonlar Birlikte İftar Yaptı

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Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman geleneksel iftar programında oruç açarken, etkinlik İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman geleneksel iftar programında oruç açarken, etkinlik İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Japonya'da Ramazan heyecanı Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde yaşandı. Başkent Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayı süresince her gün düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programında buluştu. Yüzlerce Müslüman ülkelerinden kilometrelerce uzakta birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşarken, iftar programı İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas yıllardır devam eden geleneksel iftar programlarının en güzel faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, "İftarlarımıza hafta içi 400-500, hafta sonu ise 600-700 arasında kişi katılıyor" dedi.

Müslüman olmayan Japonların da İslam dini ve Ramazan geleneğini merak ederek camiye geldiğini kaydeden Alas, "Katılımcıların üçte biri gayrimüslim Japon vatandaşlarından oluşuyor. Bizle birlikte Ramazan ve iftar heyecanını yaşıyorlar, biz de onlarla sofralarımızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İslam kültürünü merak ettiğim için geldim"

Japonya'ya yeni geldiğini belirten Beyza Bah ise, Tokyo Camii'nde ilk iftarı yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Tokyo Camii'nde her daim farklı ülkelerden insanların bir araya geldiğini belirten Bah, "Bugün de farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikte iftarımızı yapacağımız için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu. Evlenmeyi planladığı Türk kız arkadaşının Müslüman olması nedeniyle İslam'a ilgi duyduğunu söyleyen Tatsuya Imai ise, "Bugün Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle buraya gelerek kültürlerine tanıklık etmek istedim" dedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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