TOKİ Evlerinde Su ve Isınma Sorunu

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 7 yıl önce temeli atılan ve geçen ekim ayında hak sahiplerine anahtarları teslim edilen Kuruçay TOKİ evlerinde su ve ısınma için doğal gazın olmadığını belirterek, "Biz buradan TOKİ Başkanı'na ve burada anahtar dağıtan Çorum Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve milletvekillerine sesleniyorum; burada TOKİ, anahtarı vererek şov yapmak yerine bu vatandaşın suyunu bağlamalı. Bu vatandaşın bu kış günü, doğal gazını bağlayıp ısınmasını sağlamalısınız" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ Kuruçay konutlarına giderek eksikleri yerinde tespit etti. Tahtasız, şunları söyledi:

"ŞOV YAPMALI DEĞİL, BU VATANDAŞIN SUYUNU BAĞLAMALI"

"Bugün 7 yıl önce temeli atılan ancak yılan hikayesine dönen Kuruçay TOKİ evlerindeyiz. Anahtarını teslim alan bir ailenin evindeyiz. Bu anahtarı teslim almak için yıllarca mücadele ettiler, bende bu mücadelenin içerisinde oldum. Fakat şu anda geldiğimizde suyunu açtığımızda maalesef suları yok. Sadece doğal gaz ocakta var. Normal ısınma anlamında da ısınamıyorlar. Şu anda ev sahipleri ile kötü olmamak adına eşyalarını buraya getirdiler. Aşağıdaki taşıma sularla su getirip burada yemek yapıyorlar ve bulaşık yıkıyorlar. Biz buradan, TOKİ Başkanı'na ve burada anahtar dağıtan Çorum Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve milletvekillerine sesleniyorum; burada TOKİ'de anahtarı vererek şov yapmalı değil, bu vatandaşın suyunu bağlamalı. Bu vatandaşın bu kış günü, doğal gazını bağlayıp ısınmasını sağlamalısınız. Sizlerden rica ediyorum insanlar korkuyor. Video çekerken de yanımızda durmak bile istemiyor.

"TESLİM EDİLEN KONUTLAR İÇLER ACISI HALDE"

Burası anahtarları teslim edilen TOKİ B12 bakın içler acısı, hala eşiklik mermeri konmamış, mutfak dolapları yapılmış ama henüz daha teslim edilecek boyutta değil. Buradan gelirsek laminantı dahil döşenmemiş. Buraya diyorlar ki AK Partili arkadaşlar anahtar dağıttılar, anahtar teslim ettik dediler ama burası bitmiş görünen bir daire ama maalesef bazıları alıyor bu eksiklikleri kendisi giderebilirse oturuyor."