Tokat yerel haberleri... Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmete açtığı yeni nikah sarayının ilk nikahında 60 yaşındaki Nedret Samyeli ile 66 yaşındaki Mustafa Özeroğlu nikah masasına oturdu. Çiftin nikahlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıyarak bu mutluluğa ortak oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz ile Tecde Mahallelerinin birleşme noktasında hizmete açılan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1'e taşınan Yeşilyurt Belediyesi Nikah Dairesinde ilk nikah töreni gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştirme kararı alan 60 yaşındaki Nedret Samyeli ile 66 yaşındaki Mustafa Özeroğlu çiftinin yeni salondaki ilk nikahları ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından kıyıldı.

Samyeli ile Özeroğlu çiftini tebrik eden Belediye Başkanı Çınar, nikah işlemlerinin tamamlanmasından ardından evlilik cüzdanını Nedret Samyeli'ye teslim etti.

Yeni Nikah Salonu'nun ilk çiftine mutluluklar dileyen Başkan Çınar, " Çiftimize huzurlu ve mutlu bir evlilik temenni ediyorum. Yeni yerine taşınan nikah dairemizdeki ilk nikah töreninin bu şekilde hayata geçmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Modern ve nezih alanlara sahip nikah dairemizde gerçekleşen özel bir nikahta çiftlerimizle ve aile yakınlarıyla bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Çınar, hatıra fotoğrafı çekiminden sonra Samyeli ve Özeroğlu çiftine Kuran- Kerim, aile ilmihali ile kahve ve kahve takımının yer aldığı hediye setini takdim etti. - MALATYA