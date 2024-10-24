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Tokat'ta Tavan Çökmesi Sonucu Eşini Kaybeden Baba Yardım Bekliyor

Tokat'ta Tavan Çökmesi Sonucu Eşini Kaybeden Baba Yardım Bekliyor
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Tokat'ta bir evin müştemilatında çökme sonucu eşi hayatını kaybeden Arif Kolkaya, 16 yaşındaki kızıyla zor günler geçiriyor ve yardım çağrısında bulunuyor.

Tokat'ta bir evin müştemilatında tavanın çökmesi sonucu eşini kaybeden Arif Kolkaya, kızıyla zor günler geçirdiğini belirterek yardım istedi.

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde Oğulbey Mahallesi Salkım Sokak'ta bir evin müştemilatında meydana gelen olayda çatıdaki odunların devrilmesi sonucu çöken tavanın altında kalan 40 yaşındaki Semra Kolkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Arif Kolkaya, eşinin vefatıyla sarsıldı. 16 yaşındaki kızıyla yalnız kalan baba, çocuğunu okula göndermek için işe gidemiyor. Yetkililere çağrıda bulunan Kolkaya, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

"Okula giden kızımdan dolayı zor durumdayım"

Tavan çökmesi nedeniyle eşinin hayatını kaybettiğini söyleyen Arif Kolkaya, "Tavanın çökmesinden dolayı eşim çamaşır makinesine kıyafet doldurduğu esnada odunların inmesinden dolayı böyle bir durum yaşadık. 2 çocuğum var. Birisi evli o benden ayrı yaşıyor. Yanımdaki kızım da 16 yaşında, 11. sınıf öğrencisi. Maddi durumum yok. Muhtaç durumdayım. Yanımdaki kızımdan dolayı zor durumdayım. Yardım bekliyorum. Şu an çocuğum benim yanımda kalıyor. Çok zor. Şu anda da işi bıraktım, çocukla ilgileniyorum. Evdeyim. Çalışacak durumum kalmadı. Serbest işlerde çalışıyordum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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