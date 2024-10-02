Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Öğretmenler, Meslek Kanunu Teklifine Tepki Gösterdi

Tokat'ta Öğretmenler, Meslek Kanunu Teklifine Tepki Gösterdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Eğitim Sen ve diğer eğitim sendikaları, il milli eğitim müdürlüğü önünde bir araya gelerek Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı protesto düzenledi. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, adil bir meslek kanunu talep etti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TOKAT)- Tokat'ta öğretmenler, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne il milli eğitim müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, "Mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir" dedi.

Tokat'ta eğitim sendikaları, il milli eğitim müdürlüğü önünde bir araya gelerek Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamaya, Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen katıldı.

"Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir"

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel şunları söyledi:

"17 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonun üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemekte ısrar etmek doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa ILO ve UNESCO ortak belgesi olan; 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi' metni esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Düello kim kazandı (ALİNAZİK)? 2 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı? Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Başakşehir Rapid Wien maçı CANLI izle! (HD) Başakşehir Rapid Wien maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });