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Tiyatro Akademisi Deprem Bölgesine Moral Aşılıyor

Tiyatro Akademisi Deprem Bölgesine Moral Aşılıyor
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Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, deprem bölgelerindeki çocuklara ve yetişkinlere yönelik 'Mutluluklar Ülkesi' ve 'Entrikalı Dolap' oyunlarıyla moral etkinlikleri düzenledi. Yönetmen Ferhat Raşit Kına liderliğindeki ekip, Ardahan ve Kars'ta da gösteriler yaparak izleyicilerden büyük ilgi gördü.

' Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede' projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara ve yetişkinlere tiyatro gösterisi yapan yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri Ardahan ile Kars ilerinde de gösteri yaptı. "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" ile seyircilerin karşısına tiyatro akademisi alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede projesi kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesinde başladığı tiyatro turnesinde Ardahan ve Kars'ta da gösteriler yaptı.

6 şubat 2025 tarihinde turneye start veren Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri, Hatay - İskenderun- Kahramanmaraş - Kilis ve Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yetişkinlerin karşısına çıktı. Sabah seanslarında "Mutluluklar Ülkesi" adlı oyunla depremzede çocuklara moral aşılayan Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, akşam seanslarında ise "Entrikalı Dolap" adlı oyunla yetişkinlerin huzuruna çıktı.

Hem tiyatro sahnesinde hem sokakta halkı eğlendirdiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede projesi kapsamında deprem bölgesinde çocuklara sokak gösterileri yapan ve tiyatro sahnesinden de depremzede vatandaşlara moral aşılayarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiren ekip, gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı.

Yönetmen Ferhat Reşit Kına ve ekibi, depremzede çocukların ve vatandaşların gönlüne dokunurken, kamuoyundan alkış aldılar.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Eğitmeni ve Yönetmen Ferhat Reşit Kına, gösterileri izleyen çocukların ve halkın mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini ve oyun yazarlığını Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı, Proje sorumluluğunu Fatih Senir'in üstlendiği Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisinin gerçekleştirdiği turnede Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Nazlıcan Yazıcı, Nurhelin Körük, Davut Tekin, Yavuz Selim Yedibela gibi oyuncular yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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