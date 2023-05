Tip Samsun Milletvekili Adayı Bolat: Her Birinizin Sıkıntısı Benim Sıkıntım Gibi Meclis'te Dile Getirilecek

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye İşçi Partisi Samsun milletvekili adayı Aslan Bolat, Samsun Motosiklet Kuryeler Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya katıldı. Bolat, "Milletvekili adayı olmamdaki tek bir sebep var; bu mücadeleyi biraz daha ileriye taşımak. O bilindik sistem partilerindeki gibi çıkıp da orada kendimi tanıtmak ya da bir şeyler elde etmek için değil, sadece ve sadece bizim sesimiz olup orada o sesi daha yüksek sesle duyurmak için ben bu yola girdim" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Samsun milletvekili adayı Aslan Bolat, Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı olan Aslan Soylu tarafından organize edilen etkinlikte yurttaşlarla bir araya geldi.

"DERNEĞİMİZE SAHİP ÇIKARSAK HAKLARIMIZI KORURUZ"

Dernek Başkanı Aslan Soylu, etkinlikleri ile ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlar öncelikle herkese geldiği için teşekkür ederim. Zaten bunu her sene yapıyoruz, gelenler bilir. Menemen yapıyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Allah izin verirse, ölmezsek her sene de yapmaya devam edeceğiz. Kaynaşalım, tanışalım istiyoruz. Her motorcuyu kardeş biliyoruz. Derneğe üye olsun olmasın ama derneğimize sahip çıkarsak her zaman için fiyatlarımızı koruruz, bazı dükkanları, sigorta yapmayanları yola koyarız. Onları hallederiz bir şekilde. Avukatımız da burada, en başından beri bizimle zaten. Birçok davaya baktı, birçok kişinin hakkını savundu, hakkını aldı. Allah razı olsun ondan. Kendisi de bir konuşma yapacak zaten burada. Aynı zamanda kendisi TİP Samsun 1. sıradan milletvekili adayı, desteklerinizi de bekler herhalde."

"VERDİĞİMİZ İLK MÜCADELE VAR OLMA SAVAŞIYDI"

TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlar zaten birçoğunuz beni tanıyordur. Birçok zaman içerisinde beraber mücadele ettik, uğraştık. Bu zamana kadar verdiğimiz ilk mücadele kuryelerin görünür olmasıydı. Yani var olma savaşıydı. Belki haklarınızı almak için bir süre geç kaldık ama daha sonradan insanlar sizi tanıdılar. İnsanlar sizin haklarınızı size teslim etmeye başladılar. Garsonun altında hiçbir hakkı olmayan bir şekildeyken bir anda gerçekten dinlenen, gerçekten sözü geçen, insanların 'acaba benim kurye mi olmam gerekiyor, ben üniversite okudum ama kurye mi olayım' diye gıpta ile baktığı bir meslek haline geldiniz. Bunun da tek bir sebebi var, birlik ve beraberliğiniz. Sadece naçizane bu aşamada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizi tanımaktan çok mutluyum, çok keyif alıyorum. Bu keyfin de ilerleyen zamanlarda artarak devam edeceğine inanıyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar; ben milletvekili adayı oldum Türkiye İşçi Partisi'nden. Milletvekili adayı olmamdaki tek bir sebep var; bu mücadeleyi biraz daha ileriye taşımak. Benim 2 ay öncesine kadar 2,5 ay öncesine kadar hiçbir şekilde bir milletvekili bir siyaset arenasında yer almak gibi bir niyetim yoktu ama Arslan ile beraber konuşmalarımızın birinde dedi ki; 'Abi ya sen orada olsan bizim şu dertlerimizi daha rahat anlatmaz mıyız biz, sıkıntılarımızı çok daha rahat anlatmaz mıyız'. Düşündüm hakikaten öyle.

"SESİNİZİ DAHA YÜKSEK SESLE DUYURMAK İÇİN BURADAYIM"

Yani biz bu zamana kadar federasyon olmaya çalıştık, dernek olmaya çalıştık, sendika olmaya çalıştık, konfederasyon olmaya çalıştık. Bunun tek bir derdi vardı, oraya gittiğimizde, Meclis'e gittiğimizde insanlar bizi dinlesindi ama artık öyle bir noktaya geldik ki ben oraya gittiğim noktada insanların sizi dinlemesi için iki kişi olmanıza dahi gerek yok. Herhangi birinizin sorunu, herhangi birinizin sıkıntısı benim kendi sıkıntım gibi orada dile getirilecek bu konuda emin olabilirsiniz. İstediğiniz her an ulaşabileceksiniz, bu konuda emin olabilirsiniz. Şunu da net olarak söyleyeyim. Zaten bizim var oluş amacımız sizin buradaki sorunlarınızı oraya taşımak. Bu zamana kadar belki gecenin 2'sinde beni aradı bir arkadaşınız dedi ki 'Abi beni otoparkın birine çektiler zorla senet imzalatıyorlar'. Gecenin 6'sında biri beni aradı 'abi ben kaza yaptım hastanedeyim kolum alçı içinde ne yapacağım?' Günün 3'ünde, 4'ünde 5'inde 'abi beni kovdular ben ne yapacağım'. Ben bunların her birinde yanınızda olmaya çalıştım. Bundan sonra da bu değişmeyecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Bana her zaman o bilindik sistem partilerindeki gibi çıkıp da orada kendimi tanıtmak ya da bir şeyler elde etmek için değil, sadece ve sadece bizim sesimiz olup orada o sesi daha yüksek sesle duyurmak için ben bu yola girdim. Benim de sizden isteğim mücadeleme omuz vermeniz, teşekkür ederim."