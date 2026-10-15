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The Guardian, İsrail'in Gazze'de 150 askerlik üs inşasını engellediğini yazdı

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The Guardian, İsrail'in Gazze'de uluslararası güçler için yapılacak askeri üssün inşasını engellediğini yazdı. ABD'li şirketin 150 asker için üs ihalesini kazanmasından 2 ay sonra Tel Aviv inşaata izin vermedi; müteahhitlerin ve kamyonların girişi de engellendi.

The Guardian gazetesi, İsrail'in ABD merkezli bir firmanın Gazze'de uluslararası birlikler için yapacağı üssün inşasını engellediğini yazdı.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, İsrail'in ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi için hazırladığı plan kapsamında uluslararası güçlere tahsis edilecek askeri üssün inşasını engellediği kaydedildi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, bir ABD şirketinin 150 asker için bir üs inşa etmek üzere ihaleyi kazanmasından 2 ay sonra Tel Aviv yönetiminin projenin inşaatına başlanmasına izin vermediği aktarıldı. Ayrıca müteahhitlerin ve kamyonların Gazze'ye girişinin de engellendiği ifade edildi. Haberde kaynağın "İsrail sınırı açmayacak" dediği aktarılırken, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılmadığı sürece yeniden inşanın mümkün olmadığı sözlerine yer verildi. Adı açıklanmayan kaynak, "Güvenlik yok. İnşaat ekipmanları teslim edilemiyor. Altyapı çalışmalarına bile başlayamıyorsunuz. Temel yaşam destek tesislerini kurmaya başlayamıyorsunuz, çünkü Uluslararası İstikrar Gücü olmadan bölgeye giremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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