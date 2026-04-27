Tespih meraklısı genç hobisini ustalığa dönüştürdü

Gaziantep'te çocukluk yaşlarında başlayan tespih merakını oluşturduğu atölyede ustalığa dönüştüren Fevzi Gövgöz, her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla buluşturuyor.

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Fevzi Gövgöz, lise öğrencisiyken tespihlere ilgi duymaya başladı. Küçük yaştan itibaren tespihlere merak salan ve üniversite öğrencisiyken de harçlığını çıkarmak için bir tespih ustasının yanında çalışarak kendini geliştiren Gövgöz, mezun olduktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.

Siparişe göre el emeği ürünler yapıyor

Gerekli aletler ile torna makinesini temin ederek kendi tespihlerini üretmeye başlayan Fevzi Gövgöz, tarihi Yeni Han'daki atölyesinde sipariş üzerine tespih yapıyor. Müşterilerinin siparişlerini ilk önce bilgisayar üzerinde çizimini yapan ve daha sonra ise kehribar, fildişi, oltu, narçıl ve kuka gibi malzemelere şekil vererek tespih yapan Gövgöz, atölyesinde siparişe göre el emeği ürünler yapıyor. Gövgöz, müşterilerinin istediği renk, boyut ve işlenmiş imameyle tespih üretiyor. Atölyesinde ürettiği birbirinden değerli tespihleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Mısır ve Irak gibi Arap ülkelerindeki tespih meraklılarına da gönderen Gövgöz, kendisi gibi tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

"Tespih merakım lise yıllarında başladı"

Çocukluğundan beri tespihlere ilgi duymaya başladığını belirten Gövgöz, "Tespih merakım lise yıllarında başladı. Önce tek bir koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra tespihlere olan ilgim artınca ve sevdiğim bir hobi alanı olunca tespih yapımına merak saldım. Daha sonra tespih yapımını öğrendim. Zamanla ustalığa dönüştü. Tabi koleksiyon oluşturduğum dönemde bir tespih ustasının yanında tespih yapımını da öğrendim. Üniversite okurken aynı zamanda tespih üretimi ile uğraşıyordum" dedi.

"Tespihlerin tasarımını dijital ortamda yapıyorum"

Tespihlerine ilginin artmasıyla makine sayısını artırdığını ve profesyonel bir şekilde tespih yapımına başladığını belirten Gövgöz, "Atölyeyi ilk kurduğumda ilk önce amatör versiyonlu bir makine aldım. Daha sonra profesyonelleşmeye başlayınca ekipmanlarımı da profesyonelleştirdim. Her şey birden bire olmuyor. Öğrenci olduğum dönemde tespih üzerinden kazandığım paralarla ekipmanlar almaya başladım ve atölye açtım. Bizde genelde hazır tespihi bulunmuyor. Çünkü biz daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncularımız istedikleri boyutu, malzemeyi, model ve desenini belirtiyorlar, biz de ona göre tespih yapıyoruz. Onun için genelde sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncunun özel isteği üzerine tespih yapıyorum. Müşterinin isteğine göre önce dijital ortamda tespihi tasarlıyorum, modelini belirliyorum ve koleksiyoncunun istediği şekillerde tespih üretimini yapıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı