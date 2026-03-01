Haberler

Eskişehir'de Enderun usulü teravih coşkusu

Eskişehir'de Enderun usulü teravih coşkusu
Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Ramazan ayının manevi iklimini güçlendirmek amacıyla Yayla Camii'nde Enderun usulü teravih programı düzenledi. Program, yoğun katılımla gerçekleşti ve duygusal anlar yaşandı.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Yayla Camii'nde düzenlenen Enderun usulü teravih programı, vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Ramazan ayının manevi iklimini derinleştirmek ve geleneksel ibadet kültürünü yaşatmak amacıyla Yayla Camii'nde özel bir Enderun usulü teravih programı organize etti. Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Şube Müdürü İsmail Dağ ve çok sayıda din görevlisinin katıldığı programa, bölge halkı ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve namaz aralarında seslendirilen ilahi ile kasidelerle devam eden program, cami cemaatine duygu dolu anlar yaşatırken; yapılan duaların ardından katılımcıların huzur içinde dağılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

