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Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren adama linç girişimi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheliye linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırdı.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Erdal K., eşi Elif K.'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
  • Mahalle sakinleri Erdal K.'yi linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
  • 5 çocuk annesi Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K. hayatını kaybetti. Eşinin başında bekleyen Erdal K.'yi linç etmek isteyen mahalleli, polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak uzaklaştırıldı.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vatandaşların gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Elif K. ise, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi. Gözaltına alınan Erdal K. emniyete götürüldü. Erdal K.'nın bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıömer kılıç:

aptalca başlıklar atmayın haberlere.... ulan millet canını pazarda mı buldu... ben kolluk kuvvetimiyim ki müdahale edeyim... velevki yumruk attım adam öldü al başına belayı... ayrıca bilemem kadın ne yaptı adama aldattımı yada kadın haklı adam haksızmı bilemem o yüzden müdahale etmem polis gelir gerekeni yapar...

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Haber YorumlarıEYLÜL Benek:

kocasını öldüren kadına da linç edecekler miydi acaba? Ülkede erkek nefreti diye bir nefret türedi kadın ne yaparsa haklı ama erkek yapınca suçlu ve cezanldırılmalı

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