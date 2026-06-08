Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Yeni sezonda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu'ya dikti. Siyah-beyazlı yönetim, Ernest Muçi transferinde iyi ilişkiler kurduğu Trabzonspor yönetimi ile görüşme yaparak Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyecek. Beşiktaş'ın bu transferde bazı oyuncuları bordo-mavililere önererek takas formülünü de devreye sokabileceği öğrenildi.
- Beşiktaş, Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'yu transfer etmek için resmi görüşmelere başlayacak.
- Beşiktaş, Onuachu transferini ekonomik olarak daha uygun hale getirmek için Trabzonspor'a takas formülü sunmayı planlıyor.
- Paul Onuachu, geride kalan sezonda 36 maçta 26 gol ve 2 asist kaydetti.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürmek için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİ ONUACHU
Hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Trabzonspor’un Nijeryalı dev santrforu Paul Onuachu’ya dikti.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Daha önce Ernest Muçi transferinde Trabzonspor yönetimi ile kurulan sıcak ve olumlu ilişkileri koz olarak kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, resmi görüşmeler için düğmeye bastı.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR
Siyah-beyazlıların, bu transferi ekonomik olarak daha makul bir zemine oturtmak adına bordo-mavililere cazip bir takas formülü sunacağı öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen bazı kaliteli isimleri Trabzonspor’a önermeye hazırlanan Beşiktaş, Onuachu’yu renklerine bağlayarak yeni sezonda gol yollarındaki sorununu kökten çözmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Onuachu, 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.