Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİ ONUACHU

Hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Trabzonspor’un Nijeryalı dev santrforu Paul Onuachu’ya dikti.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Daha önce Ernest Muçi transferinde Trabzonspor yönetimi ile kurulan sıcak ve olumlu ilişkileri koz olarak kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, resmi görüşmeler için düğmeye bastı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR

Siyah-beyazlıların, bu transferi ekonomik olarak daha makul bir zemine oturtmak adına bordo-mavililere cazip bir takas formülü sunacağı öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen bazı kaliteli isimleri Trabzonspor’a önermeye hazırlanan Beşiktaş, Onuachu’yu renklerine bağlayarak yeni sezonda gol yollarındaki sorununu kökten çözmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Onuachu, 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.