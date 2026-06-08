Dünya Kupası kampında yılan alarmı
İsviçre Futbol Federasyonu, Dünya Kupası kampının yakınlarında görülen zehirli yılanlar nedeniyle alarma geçti. Federasyonun kamp merkezini başka bir bölgeye taşımayı değerlendirdiği öğrenildi.
- İsviçre Milli Takımı'nın kamp bölgesinde zehirli yılanlar görüldü.
- İsviçre Futbol Federasyonu, güvenlik endişesiyle şikayette bulundu.
- Kamp merkezinin başka bir bölgeye taşınması gündemde.
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İsviçre Milli Takımı'nda ilginç bir kriz yaşanıyor.
ZEHİRLİ YILANLAR ENDİŞE YARATTI
İsviçre Futbol Federasyonu'nun, milli takım kampının bulunduğu bölgenin yakınlarında görülen zehirli yılanlar nedeniyle şikayette bulunduğu öğrenildi. Yetkililerin, futbolcuların ve teknik ekibin güvenliği konusunda endişe duyduğu belirtildi.
KAMP TAŞINABİLİR
Federasyonun son saatlerde soruna çözüm bulmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından kamp merkezinin başka bir bölgeye taşınmasının da gündeme geldiği ifade edildi.
ACİL TOPLANTI YAPILDI
Yetkililerin, yerel makamlarla temas halinde olduğu ve bölgedeki risk durumuna ilişkin detaylı rapor talep ettiği belirtildi. Kampın mevcut yerinde devam edip etmeyeceği konusunda kısa süre içinde karar verilmesi bekleniyor.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ŞOK GELİŞME
Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sorunsuz sürdürmek isteyen İsviçre Milli Takımı'nın, yaşanan bu beklenmedik olay nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.