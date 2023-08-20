Kadınlara adalete erişim desteği

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarının yanında her Cuma Hukuki Danışmanlık hizmeti veriyor. Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar kadınlara hakları konusunda bilgi aktarırken, adalete erişim desteği de sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik projeleri hayata geçirirken önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kurulan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan merkezde kadınlara yönelik birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler yapılıyor.

Adalete erişim desteği sağlanıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Barosu arasında imzalanan protokol çerçevesinde her Cuma saat 10.00-12.00 saatleri arasında kadınlara Hukuki Danışmanlık hizmeti veriliyor. Hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, kadınlara adli yardım hizmetleri, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Ayrıca yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlar, Baro Adli Yardım Bürosuna yönlendirilerek kendilerine adalete erişim desteği sağlanıyor.

"Ulaşamayanlara ulaşmak istiyoruz"

Verilen hukuki destekle ilgili bilgi veren Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Eylem Karacasu, "Proje henüz çok yeni. Tepebaşı Belediyesi'nin talebiyle başladık. Projemiz çerçevesinde her hafta Cuma günleri saat 10.00-12.00 arasında ihtiyaç duyan kadınlarımıza hukuki destek vermek amacıyla kadın danışma merkezinde bir avukat bulunduracağız. Özellikle aile hukuku ve şiddete ilişkin danışmanlık almak isteyen kadınların öncesinde randevu ile başvuru ardından bu talepleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğiz. Kadın Hakları Merkezi çerçevesinde nöbet tutan, alanında uzman, sürekli hizmet içi alan eğitim alan avukatlar tarafından hizmet verilecek. Biz nöbet tutmaya başladık. Danışanlarımızın başvurusunu alıyoruz, gerekli destekleri sağlıyoruz. Projenin sonunda destek alamayan, hukuki desteğe ekonomik anlamda ulaşamayan kadınlara, şiddete uğrayan, aile hukuku anlamında boşanma, nafaka gibi alanlarda sıkıntı yaşayıp destek alamayan, destek almaktan çekinen kadınlarımıza destek sağlamayı amaçlıyoruz. Ulaşamayanlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Buradaki bilgiler gizli olacak"

Kadın Hakları Merkezinde gönüllü olarak çalışan Avukat Pınar Çelik Arpacı, "Tepebaşı Belediyesi'nin güzel bir projesi. Bu bölgedeki kadınlara ulaşmak açısından avantaj sağlayacak. Başka belediyelerin de kadın hakları merkezi var ama Tepebaşı Belediyesi'nin kendi bölgesinde böyle bir çalışma yapmasını çok olumlu görüyoruz. Biz de bunun paydaşı olarak Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadın hakları konusunda bilgilendirme yapacağız. Kadın hakları merkezine gelen kadınların rahat olmasını istiyoruz. Buradaki bilgiler gizli olacak, avukatla olan temaslarında konuştukları konu bir yerde paylaşılmayacak. Gönülleri rahat bir şekilde gelebilirler. Baro olarak da Tepebaşı Belediyesi'nin bu projesini desteklemek borcumuzun borcu. Farkındalık çok önemli. İnsanın insana teması çok önemli. Kadınların kendilerini ifade edebilmeleri için başka bir kişiyle fiziksel temasa ihtiyacı oluyor. Bu merkeze gelip bir kadın avukatla temas etmesi, ona soru sormasının, derdini anlatmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. ve hak bilincine varacaklar. Çaresiz olmadıklarını görecekler. Çünkü Tepebaşı Belediyesi'nin bu hizmeti aslında kadınların sosyal devletin de bir parçası olarak belediyenin onlara bir imkan sağlaması, baroların imkanıyla burada kadınların yalnız olmadığını görmesi çok önemli. Tepebaşı Belediyesi bu imkanı bize sağlıyor. Biz de halkın barosu olarak onlara bu imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezindeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor. - ESKİŞEHİR