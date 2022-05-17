Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Kardeş Seyitgazi'de Vatandaşlar ile Buluştu - Haberler

SEYİTGAZİ, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı'nın kardeş kenti Seyitgazi'de bir dizi ziyarette bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Sırt sırta verelim, yan yana olalım. Kol kola zorlukları aşalım" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Eskişehir halkı ile bir araya geldiği ziyaretleri sürüyor.

Başkan Ataç son olarak Tepebaşı'nın kardeş kenti olan Seyitgazi ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ataç ilk olarak Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile bir araya geldi. Seyitgazi Belediyesi'nde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile gerçekleşen buluşmada Başkan Ataç ve Tepe, iki belediye arasındaki iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaretinde belediye personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ataç ve Başkan Tepe daha sonra ilçe esnafına hayırlı işler dilerken, Seyitgazi Pazartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç ayrıca CHP Seyitgazi İlçe Başkanı İsmet Ayrancı, CHP Seyitgazi Kadın Kolları Başkanı Kezban Uzun ve partililerle ile bir araya geldi. Ziyaret, çeşitli konuların üstüne gerçekleştirilen sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Başkan Ataç daha sonra Başkan Tepe, Başkan Ayrancı ve parti yönetimi ile birlikte İYİ Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Recep Kılıçarslan ve yönetimini ziyaret etti.

"KOL KOLA ZORLUKLARI AŞALIM"

Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Seyitgazi Belediyesi Konuk Evi oldu. Burada Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erdem ve mahalle muhtarları ile buluşan Başkan Ataç, "Diliyorum ülkemiz daha güzel günlere ulaşsın. Ülkemiz cennet gibi bir yer. Eski dönemde liderler ne derdi? 'Kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiyiz' derdi. Şimdi kıtlıktan bahsediyoruz. Kıtlık sadece bir ürünü bulamamak değildir, rafta görüp alamamak da kıtlıktır. Tarım olmadan bir dünya düşünemiyorum. Allah bizleri korusun, zorluklarla da olsa ekiyorsunuz. Üretmek kolay değil. Ülkemiz için hep güzel şeyler olsun isterim. Eskişehir'de de çok dikkat ederim, vatandaşımın yüzü gülsün o bana yeter. Biz Seyitgazi'nin de yanındayız. Zaten kardeş şehiriz. Önümüzdeki 2 yılı çok güzel geçirelim. Sırt sırta verelim, yan yana olalım. Kol kola zorlukları aşalım" dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise Başkan Ataç'ı Seyitgazi'de ağırlamaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlarla gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Tepe, Başkan Ataç'a Seyitgazi'ye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Ataç'ın Seyitgazi'deki son durağı ise Seyit Battal Gazi Türbesi oldu. Burada da Başkan Ataç vatandaşlar ile buluşarak sohbet etti. Başkan Ataç'a Seyitgazi ziyaretinde, Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri Hasan Tutucu ve Turgut Doğandor eşlik etti.