Tenis dersiyle tanışan çift, Düzce'deki kortta gelinlik ve damatlıkla poz verdi

İstanbul'da tenis dersi sırasında tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, hayatlarını birleştirdi. Genç çift, tanışmalarına vesile olan bu sporu düğün fotoğraflarına da taşıyarak Düzce'nin Bayramcı köyündeki tenis kortunda gelinlik ve damatlıkla objektif karşısına geçti.

İstanbul'da tenis eğitmenliği yapan Alp Emre Can (31) ile Hasret Can'ın tenis kortunda başlayan tanışma hikayesi evlilikle neticelendi. Tenis sayesinde yolları kesişen çift, hayatlarının en özel anlarından birini Düzce'nin Bayramcı köyünde bulunan tenis kortunda ölümsüzleştirdi.

Tanışma hikayelerini anlatan Alp Emre Can, eşine tenis dersi vermeye başladıktan sonra aralarındaki iletişimin zamanla duygusal bir boyuta taşındığını belirtti. Alp Emre Can, "Bizim tanışma hikayemiz teniste oldu. Ben İstanbul'da tenis dersi veriyorum ve aynı zamanda partnerlik yapıyorum. Bu sırada eşim bana bir şekilde ulaştı. Kendisine tenis dersi vermeye başladım. Dersler esnasında sohbetimiz ilerledi. Duygusal bir boyuta geçtik ve aradan geçen süre içerisinde evlendik. Bu yüzden de bu korta gelip beraber bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik" dedi.

"Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik"

Hasret Can ise tenisle başlayan hikayelerini anlamlı bir fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirmek istediklerini söyleyerek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Eşim Düzce Bayramcı köyünden. Tenis sayesinde tanıştık ve evlendik. Böyle güzel bir anımız olmasını istediğimiz için bugün buraya geldik. Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik. Tenisle bağımızı hiç koparmayı düşünmüyoruz. Ara ara biz korta çıkıp oynuyoruz. İleride nasip olursa çocuk sahibi olursak onları da tenise alıştıracağız ve bizim gibi teniste ilerler" dedi.

Tenisi aile geleneğine dönüştürmek istiyorlar

Tenisle tanışıp hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından da kortlardan uzaklaşmayı düşünmüyor. Zaman zaman birlikte tenis oynayan Alp Emre Can ve Hasret Can, gelecekte çocuklarının da bu sporla ilgilenmesini istiyor.

Düzce'nin tenis kortlu köyü, genç çiftin mutluluğuna sahne oldu

Bayramcı köyünde spor, uzun yıllardır sosyal hayatın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Köyde yaklaşık 20 yıldır geleneksel voleybol turnuvası düzenlenirken, son dönemde yapılan çim tenis kortu da spor imkanlarına eklendi. Her yıl çok sayıda kişiyi bir araya getiren voleybol turnuvasıyla yaz aylarında hareketlenen köy, yeni tenis kortuyla farklı yaş gruplarının da bu sporla buluşmasına imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı